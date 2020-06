Quedaron separados por el límite provincial entre Santa Fe y Santiago del Estero después de que en la localidad santafecina de Ceres se detectaran casos de coronavirus. El abrazo del reencuentro se hizo viral Crédito: Captura YouTube

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de junio de 2020 • 09:18

Un pequeño de cuatro años que había ido de visita a la casa de su papá en la localidad de Ceres, Santa Fe, quedó separado de su madre durante una semana después de que la provincia cerrara las salidas debido a la detección de varios casos de COVID-19 . Finalmente, después de varias gestiones, madre e hijo lograron reencontrarse en la Ruta 34: límite entre Santa Fe y Santiago del Estero. El abrazo se convirtió en viral.

María Lorenza Michelini es una habitante de la localidad de Selva ubicada en Santiago del Estero. Hace cuatro años, ella y Eduardo Robledo tuvieron un hijo a quien llamaron Gabriel. Cuando se separaron, se quedaron viviendo cerca, pero en provincias diferentes . Este fue el núcleo del problema que impidió el tránsito normal entre los dos territorios.

Si bien antes de la pandemia el pequeño veía a su papá todos los fines de semana, la cuarentena provocó que las visitas se hicieran menos frecuentes. Según cuenta el diario El Informe de Ceres, la semana pasada, sus padres acordaron que el niño se quedaría un día a dormir en lo de su papá: del lunes al martes. Sin embargo, la aparición de los casos de COVID-19 los obligaron a permanecer aislados.

"Gaby siempre iba un día, dos o tres a lo sumo y hacía mucho que no lo veía a su papá. El jueves pasado me llamó para decirme que quería volver a casa. Hablé con la policía para que me permitan ir a buscarlo, pero allí me informaron que fuera al límite de la provincia y hablara con la policía caminera", contó María al periódico Sur Santiagueño.

La mujer coordinó con el padre de su hijo para encontrarse en la ruta, pero los oficiales no le permitieron el paso . "Les dije que el niño necesitaba volver a su casa con su madre, que es un infante y que sus emociones estaban en juego, pero no hubo caso", señaló María Lorenza.

Finalmente, después de una semana de angustia, los padres lograron obtener el permiso de circulación con el que cuentan los padres separados y Gabriel y su mamá pudieron volver a abrazarse.