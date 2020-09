Sexo a diario. Mgtow, los hombres que no aman a las mujeres

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de agosto de 2020 • 21:04

Uno de las obras más interesantes del escritor de origen japonés Haruki Murakami es Hombres sin Mujeres, una serie de siete relatos cortos acerca de individuos que deciden hacer su vida sin compañía femenina, sea porque han sufrido una gran decepción o vivieron amores no correspondidos, o siguen aferrados a una relación del pasado, entre otras razones. El autor, que escribió el libro en 2014, decía en una entrevista tiempo atrás que "basta con amar con locura a una mujer y que ella se marche para convertirte en un hombre sin mujer", verdad a medias, claro. No se sabe si Murakami se inspiró en experiencias personales o ajenas, pero los casos que describen sus textos podrían encuadrar en ese fenómeno que hace unos años bautizaron MGTOW o Men going their own way (hombres que siguen su propio camino), léase, solteros heterosexuales que eligen no tener vínculos con ninguna mujer.

Lejos de querer caer en temas agrietantes (además la guerra de los sexos es un tópico sin fin), la idea aquí es saber algo más de este curioso colectivo de varones que tiene web y miles de seguidores en todo el mundo. Según el diario The Guardian, reúnen casi 33.000 solo en su portal, desde donde agitan más de 50.000 temas de conversación que ya generaron cerca de 790.000 respuestas. El último argumento que justifica su existencia es el avance del feminismo. En su manifiesto, la comunidad declara que el hombre debe conservar su soberanía y no arrodillarse ante las mujeres sólo para ser tratado como un objeto descartable, y agregan que "viven un infierno" lleno de presiones y responsabilidades sin ganar nada a cambio. En ese plan, algunos usuarios caen en el extremo de aconsejar a sus pares con frases del tipo, "eviten tener una pareja. Las relaciones entre hombres y mujeres han evolucionado a una situación de guerra. ¿por qué fraternizarías con el enemigo?".

Habiendo tanta demanda de afecto es un desperdicio que tales pensamientos extremos dividan al punto de dejarnos solteros, pues nadie, ni siquiera los fans de ese club inverosímil, en el fondo quiere estar solos. Pese a que se consideran afortunados por haber abierto los ojos "a la realidad de que el feminismo controla el mundo y esclaviza a los hombres", como humanos contradictorios que son, cada tanto muchos salen de su manósfera para mantener encuentros casuales.. con mujeres, como los vegetarianos que dicen no comer carne y de madrugada van a la heladera por un sándwich de jamón. La filosofía MGTOW se apoya en que los grandes hombres de la historia pudieron serlo por estar solos, y citan a Schopenhauer, Galileo y hasta el pobre Jesucristo cayó en la bolsa. Sus partidarios creen en postulados como el de Nikola Tesla (1856-1943): "no creo que puedan mencionarse grandes inventos desarrollados por hombres casados. Estar sólo con uno mismo es el gran secreto de la invención. En la soledad es donde surgen las ideas creadoras"..

Por suerte a tanta idiotez la refutan Einstein, Darwin, Gates y tantos otros genios a los que mucho les debe la historia...