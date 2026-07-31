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Sherrie Bourg Carter, psicóloga: “Si no lo usas, no lo quieres o no lo necesitas, deshazte de ello”
La experta recomendó evitar la acumulación de objetos que no se utilizan; ocho efectos del desorden físico sobre el estrés, la concentración y la productividad
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La psicóloga Sherrie Bourg Carter explicó en un artículo cómo el desorden físico impacta en la vida de las personas y puede llegar a ser un motivo de desconcentración, así como influir significativamente en cómo uno se siente respecto a su hogar y a sí mismo. En su análisis, enfatizó la importancia de dejar objetos atrás y recomendó: “Si no lo usas, no lo quieres o no lo necesitas, deshazte de ello”.
Cómo eliminar objetos innecesarios para reducir el estrés, según Sherrie Bourg Carter
El desorden no es solo una molestia visual: es una fuente significativa de estrés que afecta cómo una persona se siente en su hogar y lugar de trabajo, según Bourg Carter, e incluso provoca ansiedad y una sensación abrumadora. La Dra. remarcó luego que rara vez se reconoce la acumulación como una fuente importante de agobio.
En un artículo publicado por Psychology Today, la experta reparó también en que esto no se limita al entorno físico. “El desorden mental puede ser igual de estresante, o incluso más que el físico”, señaló.
En este punto, indicó que uno de los consejos más básicos y útiles para luchar contra esta problemática es concentrarse en un solo proyecto a la vez, sin distracciones como teléfonos móviles, correos electrónicos y otros dispositivos electrónicos.
Ocho efectos del desorden físico sobre el estrés, la concentración y la productividad
De acuerdo con el análisis de Bourg Carter, la falta de orden genera demasiado estrés por las siguientes razones:
- “Bombardea” la mente con estímulos excesivos (visuales, olfativos, táctiles). Esto provoca que los sentidos trabajen en exceso con estímulos que no son necesarios ni importantes.
- Distrae a las personas al desviar la atención de aquello en lo que deberían centrarse.
- Dificulta la relajación, tanto física como mental.
- Indica constantemente al cerebro que el trabajo nunca termina.
- Genera ansiedad ante la incertidumbre de cuánto esfuerzo tomará limpiar el montón de cosas acumuladas.
- Provoca sentimientos de culpa y vergüenza, especialmente cuando otros individuos aparecen inesperadamente en el hogar o lugar de trabajo.
- Inhibe la creatividad y la productividad al invadir los espacios abiertos que permiten a la mayoría pensar, generar ideas y resolver problemas.
- Impide encontrar rápidamente lo que se necesita, por lo que suscita frustración.
La regla de oro según la psicóloga puede resumirse en una frase: “Si no lo usas, no lo quieres o no lo necesitas, deshazte de ello“.
En el artículo, señaló que se pueden tirar, reciclar o donar las cosas, pero es importante evitar acumularlas. “Si lo usas, aunque sea de vez en cuando, guárdalo en una caja en el garaje para tener espacio de fácil acceso para las cosas que usas con más frecuencia”, agregó. En ese sentido, aconsejó ponerles fecha a las cosas. Si algo permanece más de un año sin utilizarse, lo más probable es que no sea de utilidad.
Ocho consejos de Sherrie Bourg Carter para ordenar la casa y el espacio de trabajo
Además de la principal máxima a seguir, la experta en psicología incluyó otras recomendaciones para que las personas puedan solucionar el desorden:
- No ordenar solo o empezar con lo pequeño: involucrar a la familia o, si no es posible, terminar un área por completo antes de pasar a la siguiente para sentir una sensación de logro.
- Usar espacios “cerrados”: designar cajones o gabinetes para las cosas. Evitar los estantes abiertos, ya que los objetos a la vista siguen siendo estímulos visuales que generan estrés.
- Regresar todo a su lugar: en cuanto se termina de usar un objeto, es fundamental ponerlo en su espacio designado de inmediato.
- Crear una carpeta de “pendientes”: esto permite limpiar la superficie de trabajo y mantener los proyectos activos centralizados y localizables.
- Evitar la acumulación de papel: es el “enemigo número 1”. Revisar el correo y los folletos en cuanto lleguen, tirar lo innecesario y archivar lo esencial.
- Limpiar el espacio antes de salir: antes de terminar la jornada, ordenar el área de trabajo. Esto genera una sensación de cierre y hace que la persona se sienta bien al regresar a un espacio limpio al día siguiente.
- Hacerlo divertido: usar música animada al ordenar para que el tiempo pase más rápido y trabajar con más energía.
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