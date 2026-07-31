Sherrie Bourg Carter, psicóloga: “Si no lo usas, no lo quieres o no lo necesitas, deshazte de ello”

La psicóloga Sherrie Bourg Carter explicó en un artículo cómo el desorden físico impacta en la vida de las personas y puede llegar a ser un motivo de desconcentración, así como influir significativamente en cómo uno se siente respecto a su hogar y a sí mismo. En su análisis, enfatizó la importancia de dejar objetos atrás y recomendó: “Si no lo usas, no lo quieres o no lo necesitas, deshazte de ello”.

Cómo eliminar objetos innecesarios para reducir el estrés, según Sherrie Bourg Carter

El desorden no es solo una molestia visual: es una fuente significativa de estrés que afecta cómo una persona se siente en su hogar y lugar de trabajo, según Bourg Carter, e incluso provoca ansiedad y una sensación abrumadora. La Dra. remarcó luego que rara vez se reconoce la acumulación como una fuente importante de agobio.

Según Sherrie Bourg Carter, el desorden físico genera desconcentración en las personas Freepik

En un artículo publicado por Psychology Today, la experta reparó también en que esto no se limita al entorno físico. “El desorden mental puede ser igual de estresante, o incluso más que el físico”, señaló.

En este punto, indicó que uno de los consejos más básicos y útiles para luchar contra esta problemática es concentrarse en un solo proyecto a la vez, sin distracciones como teléfonos móviles, correos electrónicos y otros dispositivos electrónicos.

Ocho efectos del desorden físico sobre el estrés, la concentración y la productividad

De acuerdo con el análisis de Bourg Carter, la falta de orden genera demasiado estrés por las siguientes razones:

“Bombardea” la mente con estímulos excesivos (visuales, olfativos, táctiles). Esto provoca que los sentidos trabajen en exceso con estímulos que no son necesarios ni importantes.

Distrae a las personas al desviar la atención de aquello en lo que deberían centrarse.

Dificulta la relajación, tanto física como mental.

Indica constantemente al cerebro que el trabajo nunca termina.

Genera ansiedad ante la incertidumbre de cuánto esfuerzo tomará limpiar el montón de cosas acumuladas.

Provoca sentimientos de culpa y vergüenza, especialmente cuando otros individuos aparecen inesperadamente en el hogar o lugar de trabajo.

Inhibe la creatividad y la productividad al invadir los espacios abiertos que permiten a la mayoría pensar, generar ideas y resolver problemas.

Impide encontrar rápidamente lo que se necesita, por lo que suscita frustración.

La regla de oro según la psicóloga puede resumirse en una frase: “Si no lo usas, no lo quieres o no lo necesitas, deshazte de ello“.

En el artículo, señaló que se pueden tirar, reciclar o donar las cosas, pero es importante evitar acumularlas. “Si lo usas, aunque sea de vez en cuando, guárdalo en una caja en el garaje para tener espacio de fácil acceso para las cosas que usas con más frecuencia”, agregó. En ese sentido, aconsejó ponerles fecha a las cosas. Si algo permanece más de un año sin utilizarse, lo más probable es que no sea de utilidad.

En su análisis, la psicóloga Sherrie Bourg Carter aconsejó guardar las cosas en cajas para evitar acumularlas Freepik

Ocho consejos de Sherrie Bourg Carter para ordenar la casa y el espacio de trabajo

Además de la principal máxima a seguir, la experta en psicología incluyó otras recomendaciones para que las personas puedan solucionar el desorden: