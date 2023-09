LA NACION

Después de décadas divulgando los beneficios de una vida sexual activa previa al matrimonio, como garantía de la compatibilidad, y en consecuencia, de la estabilidad conyugal, finalmente las abuelas podrían tener algo de razón: la fórmula para lograr que una pareja sobreviva en el tiempo es consumar lo menos posible el vínculo. No se trata de llegar castos al registro civil… pero casi, dice un estudio reciente acerca de la receta de las parejas duraderas.

“Las personas sin experiencia sexual que sólo han mantenido relaciones sexuales con su cónyuge tienen tres veces más probabilidades de tener un matrimonio estable que las personas con experiencia sexual” concluye una investigación del The Wheatley Institute at Brigham Young University (EE.UU.) a partir de una encuesta entre 3750 personas, consultadas sobre sus hábitos de alcoba. “Para muchos adultos jóvenes, la soltería en la cultura estadounidense se ha convertido en sinónimo de experimentación sexual” aseguran los autores de ‘El mito de la experiencia sexual. Por qué las parejas sexualmente inexpertas tienen matrimonios más sólidos’.

El sexo no es la amalgama de un vínculo

“Mucha gente cree que es importante que las parejas prueben su ‘química sexual’ mientras salen y que los solteros tengan experiencias formativas antes de casarse con el fin de probar y elegir al cónyuge que mejor se adapte a sus necesidades y gustos. Además, muchos creen que los jóvenes necesitan experimentar mientras están solteros antes de ‘sentar la cabeza y casarse’” señala el estudio, que viene a poner en duda aquello de que coincidir en la intimidad es el factor clave para mantenerse unidos a lo largo de la vida, y que lo mejor es estar seguros de que hay química bajo las sábanas para evitar las infidelidades. Justamente, hoy todo eso suena viejo. La cultura contemporánea viene a desandar esos y otros tópicos que arrastramos por generaciones. En principio, el sexo ya no es la amalgama de un vínculo; segundo, nadie tiene que llegar al matrimonio con una diplomatura en la cama y tercero, nada es para siempre, mucho menos el matrimonio.

Los resultados de la investigación indican que los hombres y mujeres casados que sólo han mantenido relaciones con su cónyuge tienen casi un 45% de probabilidades de declarar un nivel muy alto de estabilidad en su relación matrimonial, en comparación con los casados que tuvieron entre cinco y nueve parejas sexuales previas a lo largo de su vida. Este porcentaje baja al 14% en el caso de los casados que tuvieron más de 10 partners sentimentales, dice el informe, que además señala que entre el 10% y el 20% de los adultos casados declaran que sólo han mantenido relaciones sexuales con su cónyuge. Estas personas tenían, además, el doble de probabilidades de declararse muy satisfechas con su matrimonio y casi el triple de probabilidades de afirmar que no se planteaban terminar su matrimonio, sino al contrario.

“Los inexpertos en el sexo tienen vínculos más estables”

“Nuestro estudio confirma lo que otros han venido constatando en los últimos años y es que las personas sexualmente inexpertas tienen entre dos y tres veces más probabilidades de contraer un matrimonio estable” afirmaba Brian J. Willoughby, miembro del Wheatley Institute y coautor de la investigación. “Parece que la exclusividad entre los cónyuges proporciona una base infravalorada para la intimidad del matrimonio y ayuda a crear una relación mutuamente satisfactoria basada en la intimidad emocional y la comunicación sana” concluía. Para Jason S. Carroll, director asociado del Wheatley Institute y coautor del informe, “aunque este estudio proporciona algunas advertencias crudas sobre los mitos en nuestra cultura moderna de citas, también da esperanzas a quienes se arrepienten de sus decisiones sexuales anteriores y quieren cambiar el curso de sus futuros resultados matrimoniales. Incluso con los riesgos señalados, descubrimos que entre el 10% y el 15% de las personas con mucha experiencia sexual durante sus años de noviazgo les va bastante bien en sus matrimonios. Es probable que estas personas puedan mejorar cambiando su mentalidad sobre el sexo, abordando el matrimonio con un compromiso duradero”.

Lo poco o mucho que dure una pareja no importa tanto como la calidad del vinculo que hayan forjado mientras estuvieron unidos, y en eso no cuenta tener un curriculum amoroso extenso y activo, ya que eso tampoco a nadie mejor amante. Lo saludable de las próximas generaciones es que son cada vez más conscientes de que la compatibilidad sexual no es excluyente al momento de conectar con alguien especial. El sexo se va haciendo en el camino, y si algo hemos aprendido a estas alturas del siglo es que para eso no hay nada más afrodísiaco que la confianza.

