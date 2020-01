Sin Valentín. Cuándo y por qué se celebra el Día de la soltería

Daniela Chueke Perles SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de enero de 2020 • 00:15

En los últimos años, como respuesta al 14 de febrero, Día de San Valentín, dedicado a las parejas enamoradas, empezaron a surgir en el mundo distintas opciones que invitan a contrarrestar la sensación desagradable de sentirse afuera que experimentan muchas personas solteras ante el bombardeo publicitario.

Quien lo haya sentido en algún momento, sabe de qué estamos hablando. No es grato, cuando se está sin compañía amorosa, ver por todos lados imágenes de corazones, bombones, flores y fotos románticas cuando las circunstancias de la vida nos encuentran con nuestro yo mismo como única compañía, ¿verdad?

El consuelo, para nada de tontos, es que son cientos de miles las almas en el mundo que conocen esa sensación. Y como suele suceder, cuando algo resuena en las conciencias de muchos, la idea se transformó en acción. Así, hoy en el siglo XXI, nace una nueva tradición que reivindica y ritualiza la condición humana más común a todos los seres vivos: el hecho de que todos somos únicos, nacemos solos y nos vamos solos. Nadie necesita una pareja para ser valorado y la soltería, después de todo, tiene muchísimas ventajas, como cualquier otra circunstancia de la vida.

El día anterior en Argentina y el siguiente, en otros países, se conoce como el " Single Awareness Day", que en castellano se puede llamar (y nuestra traducción no pretende ser literal sino inclusiva al reemplazar la palabra single que puede traducirse tanto como soltero o soltera por el sustantivo que alude a la condición y no a la persona) "Día de concientización sobre la soltería".

En términos culturales la fecha todavía no tiene la fuerza de movimiento reivindicatorio como podría ser el del Día del Orgullo, por ejemplo, sino que por el momento está empezando a difundirse en distintos sitios de internet, con hashtags y con propuestas comerciales que no alcanzan el gran impacto de las campañas publicitarias que sí se dan durante el Día de San Valentín. Aparentemente el tamaño de mercado todavía no atrajo la atención de los departamentos de publicidad de las grandes compañías, pero quién sabe, tal vez en un futuro logre instalarse con la misma fuerza que el Día de los Enamorados.

Por el momento, la movida se da en el mundo virtual, en las redes sociales, a través de la conversación global que favorece la libre expresión de ideas y pensamientos que están erosionando los supuestos heredados.

La reivindicación de la soltería está en su apogeo y le dice adiós a los estigmas como el de la mujer solterona que se quedó para vestir santos o el hombre bohemio que rehuuye de los compromisos.

Hoy ser soltero o soltera (o soltere) se celebra. En soledad o en compañía, como cada uno quiera.

También el 11 de noviembre

El 11 de noviembre se celebra el Día del soltero en las universidades de China Crédito: Pixabay

El 15 de febrero, la fecha que en Wikipedia también se encuentra nombrada como Singles Day o Singles Appreciation Day, surgió en el Reino Unido para celebrar el amor en todas sus formas: entre amigos, familiares y especialmente, el que toda persona se debe a sí misma. Para el Nationaldaycalendar.com este día fue iniciado por un estudiante de la Universidad Estatal de Mississippi, Dustin Barnes, quien animó a sus amigos a organizar festejos en bares y salidas con amigos, publicándolos en las redes con hashtag #SinglesAwarenessDay.

Alguien anónimo también vio el negocio y registró el sitio singleawareness.com en el que únicamente hay dos textos explicativos, uno sobre eludir el consumismo de San Valentín y otro alentando a los solteros y solteras del mundo a organizar festejos, regalos entre sí o a uno mismo, enviarse flores, tarjetas y básicamente, promover el orgullo por no estar en pareja.

Otro día que enaltece la condición de la soltería es el 11 de noviembre. Que desde que un sitio de ventas Online, Alibaba Group, registró al 11.11 como marca, se convirtió en un día de compras y ofertas del tipo Black Friday. Su origen, sin embargo, se remonta a la tradición china. El Día del Soltero (varón) o Guanggun Jie fue elegido por el hecho de que el número 1 representa a una persona sola. Según Wikipedia, la festividad se originó en la Universidad de Nankín en 1993, inicialmente solo entre los hombres y se convirtió en una celebración popular en universidades chinas durante la década de 1990. Sin embargo, lejos de promover la autoaceptación, la fecha se llena de eventos como citas a ciegas para que los involucrados abandonen la vida de soltero.