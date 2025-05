Skin Care, Láser, solares, peelings y bioestimulación: cinco tratamientos para hacer en invierno, ¿cuál es para tu piel?

Respondé las preguntas y averígualo

La temperatura empezó a bajar y no basta con hidratarnos más, el invierno es el momento ideal para renovar la piel, pero ¿qué tratamiento me conviene hacer?

¿Qué es el peeling?

El peeling facial es sinónimo de renovación. “Es un procedimiento que actúa exfoliando las células muertas de la piel y dejando al descubierto las células nuevas que se encontraban debajo de la capa de piel envejecida. Son procedimientos destinados a eliminar las capas superficiales de la piel”, explica el Dr. Christian Sánchez Saizar, dermatólogo miembro de la SAD, y director de concepto estético. Es un tratamiento muy versátil y el doctor asegura que es el que más realizan en su consultorio durante el invierno.

¿Cómo se hace? Se aplica sobre la piel varias capas de sustancias activas (que se seleccionan de acuerdo a la necesidad de cada paciente) que son las que producen la exfoliación de las capas muertas de la piel. “Normalmente son alfahidroxiácidos (como el ácido glicólico, salicílico, láctico, mandélico, entre otros), un arsenal de ácidos, que combinamos y adaptamos en tiempo de exposición y capas para cada tipo de piel”, explica.

Profhilo,el tratamiento para bioestimular la piel

La bioestimulación es un gran tendencia. “Este nuevo “cuidado inyectable” se ha convertido rápidamente en el tratamiento elegido para hidratar y mejorar la calidad de la piel en profundidad gracias a su célebre molécula: el ácido hialurónico ultrapuro. La técnica consiste en inyectar este ingrediente inteligente –naturalmente presente en el organismo– en cinco puntos clave a cada lado del rostro para difundir mejor la sustancia bajo la superficie de la piel y estimular con ello la producción de colágeno”, explica el dr. Sánchez Saizar. ¿El resultado? Una piel luminosa y firme de dentro hacia fuera.

A pesar de ser inyectable es un tratamiento relativamente indoloro donde los pequeños bultitos del pinchazo desaparecen poco después.

Láser combinado, el aliado para cara, cuello, escote y manos

El uso del láser combinado es una gran herramienta, se usan diferentes láseres en una misma sesión para potenciar los resultados de acuerdo a lo que se este buscando lograr.

“Los tratamientos combinados de cremas, prácticas de baja complejidad como la microdermoabrasión y los peelings, la Luz Intensa Pulsada y los láseres son los que dan los mejores resultados, minimizando los efectos adversos de cada uno”, subraya el especialista.

Lo ideal es realizar de una a tres sesiones, dependiendo el caso, con frecuencia mensual.

Atención al protector solar

Si bien es cierto que los rayos UBV son más fuertes durante el verano, eso no significa que desaparezcan en invierno.

Es importante el uso protector solar, “también su uso es muy importante después de tratamientos como peelings y láser para cuidar bien la piel ya que está más sensible”, explica el dr. Sánchez Saizar.

¿Cómo elegir la crema antiage adecuada para mi?

“Es muy importante a la hora de elegir una crema anti age que incorpore ácidos que sean indicadas por un dermatólogo. No es lo mismo una persona con piel normal, piel grasa o el que tiene piel sensible o rosácea que no va a tolerar un producto que contenga por ejemplo Acido Retinoico”, asegura el Dr. Sánchez Saizar.

Recomienda empezar con los ácidos más suaves y a medida que la piel los va tolerando incorporar los más fuertes. “También se pueden combinar o alternar potenciando así se efecto”, concluye.