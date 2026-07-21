¿Sobró sushi? Cuántos días dura en la heladera y cómo guardarlo de forma segura

Si sos fan del sushi, seguramente pediste rollitos de más y al final terminás por llenarte, así que optás por guardarlo en la heladera. Es probable que alguna vez te hayas preguntado... ¿Cuánto tiempo tengo para comerlo?

A diferencia de otros platos, este suele prepararse con ingredientes frescos y en su mayoría crudos, por lo que su tiempo de conservación es limitado. Y no solo eso, sino que necesita un método de almacenamiento eficiente. Hoy resolvemos todas tus dudas para que lo disfrutes como se debe.

Si el pescado o marisco está viscoso es una señal de que no es apto para el consumo (Imagen de carácter ilustrativo: PIXABAY)

¿Qué tiempo de caducidad tiene el sushi?

De acuerdo con la nutricionista Adrienne Seitz, en un artículo publicado por la revista especializada Healthline, se recomienda no mantener el sushi a temperatura ambiente por más de 2 horas. Ya en casa, el tiempo de conservación depende del tipo de preparación y de la manera en que se almacena:

Sushi con pescado o mariscos crudos, como el sashimi: puede permanecer hasta 2 horas a temperatura ambiente y conservarse entre 1 y 2 días dentro de la heladera.

Sushi con tempura: se mantiene hasta por 2 horas fuera de la heladera, y puede conservarse entre 3 y 4 días en la heladera.

Sushi con proteína cocida: suele tener una mayor duración que la cruda; por ejemplo, con camarones cocidos puede conservarse hasta una semana en la heladera; en el caso del de salmón o atún cocido, su conservación es máximo por 2 días; y el elaborado con carne o pollo cocido puede durar hasta 2 meses si se congela.

Por su parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos destaca la importancia de mantener los platos con pescados y mariscos fuera de la “zona de peligro”, es decir, en una temperatura de entre 4 y 60 °C donde las bacterias se multiplican rápidamente y aumenta la putrefacción de los alimentos.

El sushi fresco debe oler suave, a mar o casi no tener olor (Imagen de carácter ilustrativo: PIXABAY)

¿Cómo saber si el sushi se echó a perder?

Un artículo de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) indica que, comprado o preparado en casa, el olor y color de los ingredientes del sushi pueden ayudarte a saber si comenzó a caducar:

El sushi fresco debe oler suave, a mar o casi no tener olor. Si desprende un olor fuerte, agrio, a amoníaco o claramente desagradable, no lo consumas.

El pescado debe tener un color vivo y uniforme, propio de su especie.

Si el pescado o marisco está viscoso, pegajoso o excesivamente blando, es una señal de que no es apto para el consumo.

El arroz debe mantenerse compacto y húmedo, no seco ni con olor agrio. Si notas moho o cambios de color inusuales, deséchalo.

El arroz debe mantenerse compacto y húmedo (Imagen de carácter ilustrativo: PIXABAY)

¿Cómo conservar correctamente el sushi?

Para alargar su tiempo de consumo, la AESAN recomienda preparar el sushi con productos frescos, especialmente si el rollo es de pescado o de algún marisco. Otra medida es mantenerlo en el refrigerador a una temperatura de -18 °C, mientras este no se vaya a consumir. Y para evitar riesgos durante la preparación, las proteínas deben descongelarse dentro de la heladera y a temperatura ambiente, puesto que eso rompe la cadena de frío.

Por último, es esencial mantener una higiene adecuada de las manos y utensilios, limpiar las superficies de trabajo y separar los ingredientes del sushi de otros alimentos para prevenir la contaminación cruzada. Con todos estos tips, estás listo para comer esos rollitos que te sobraron.