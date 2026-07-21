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¿Sobró sushi? Cuántos días dura en la heladera y cómo guardarlo de forma segura
Dejar los rolls a temperatura ambiente por más de dos horas acelera la aparición de bacterias; en esta nota te dejamos claves para saber cuánto tiempo tenés para comerlo antes de que caduque
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Si sos fan del sushi, seguramente pediste rollitos de más y al final terminás por llenarte, así que optás por guardarlo en la heladera. Es probable que alguna vez te hayas preguntado... ¿Cuánto tiempo tengo para comerlo?
A diferencia de otros platos, este suele prepararse con ingredientes frescos y en su mayoría crudos, por lo que su tiempo de conservación es limitado. Y no solo eso, sino que necesita un método de almacenamiento eficiente. Hoy resolvemos todas tus dudas para que lo disfrutes como se debe.
¿Qué tiempo de caducidad tiene el sushi?
De acuerdo con la nutricionista Adrienne Seitz, en un artículo publicado por la revista especializada Healthline, se recomienda no mantener el sushi a temperatura ambiente por más de 2 horas. Ya en casa, el tiempo de conservación depende del tipo de preparación y de la manera en que se almacena:
- Sushi con pescado o mariscos crudos, como el sashimi: puede permanecer hasta 2 horas a temperatura ambiente y conservarse entre 1 y 2 días dentro de la heladera.
- Sushi con tempura: se mantiene hasta por 2 horas fuera de la heladera, y puede conservarse entre 3 y 4 días en la heladera.
- Sushi con proteína cocida: suele tener una mayor duración que la cruda; por ejemplo, con camarones cocidos puede conservarse hasta una semana en la heladera; en el caso del de salmón o atún cocido, su conservación es máximo por 2 días; y el elaborado con carne o pollo cocido puede durar hasta 2 meses si se congela.
Por su parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos destaca la importancia de mantener los platos con pescados y mariscos fuera de la “zona de peligro”, es decir, en una temperatura de entre 4 y 60 °C donde las bacterias se multiplican rápidamente y aumenta la putrefacción de los alimentos.
¿Cómo saber si el sushi se echó a perder?
Un artículo de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) indica que, comprado o preparado en casa, el olor y color de los ingredientes del sushi pueden ayudarte a saber si comenzó a caducar:
- El sushi fresco debe oler suave, a mar o casi no tener olor. Si desprende un olor fuerte, agrio, a amoníaco o claramente desagradable, no lo consumas.
- El pescado debe tener un color vivo y uniforme, propio de su especie.
- Si el pescado o marisco está viscoso, pegajoso o excesivamente blando, es una señal de que no es apto para el consumo.
- El arroz debe mantenerse compacto y húmedo, no seco ni con olor agrio. Si notas moho o cambios de color inusuales, deséchalo.
¿Cómo conservar correctamente el sushi?
Para alargar su tiempo de consumo, la AESAN recomienda preparar el sushi con productos frescos, especialmente si el rollo es de pescado o de algún marisco. Otra medida es mantenerlo en el refrigerador a una temperatura de -18 °C, mientras este no se vaya a consumir. Y para evitar riesgos durante la preparación, las proteínas deben descongelarse dentro de la heladera y a temperatura ambiente, puesto que eso rompe la cadena de frío.
Por último, es esencial mantener una higiene adecuada de las manos y utensilios, limpiar las superficies de trabajo y separar los ingredientes del sushi de otros alimentos para prevenir la contaminación cruzada. Con todos estos tips, estás listo para comer esos rollitos que te sobraron.
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