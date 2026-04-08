Sócrates: “El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor”

La máxima atribuida al filósofo griego Sócrates, es decir “El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor”, recobró una relevancia inusitada en el siglo XXI. Esta reflexión no busca mercantilizar los afectos, sino proponer una prudencia preventiva en el tejido social. La comparación subraya que, al igual que una gestión responsable de los recursos financieros evita la precariedad ante una emergencia, la observación constante de la conducta de un amigo permite identificar la lealtad y la constancia antes de que los momentos decisivos —enfermedad, fracaso o pérdida— exijan el apoyo real de un vínculo auténtico.

El pensamiento socrático, centrado en la ética práctica y la virtud, insiste en que las relaciones humanas requieren una inversión de tiempo, sinceridad y juicio. Para el pensador ateniense, reconocer el valor de alguien no es un acto egoísta, sino una forma de inteligencia emocional que protege al individuo de falsas expectativas. La enseñanza sostiene que la verdadera rentabilidad de una amistad se manifiesta en la capacidad de acompañar sin esperar beneficios inmediatos, lo que contrasta la profundidad de los lazos sólidos con las conexiones superficiales propias de la era digital.

Las amistades reales son fundamentales para una vida plena y con expectativa por delante Freepik

Para comprender la magnitud de esta advertencia, resulta fundamental analizar la figura de su autor. Sócrates, nacido en Atenas hacia el 470 a.C. y fallecido en el 399 a.C., representa un punto de inflexión en la filosofía occidental. El medio especializado Britannica señala que, a pesar de su profunda influencia, el filósofo nunca escribió sus propias enseñanzas, sino que prefería el diálogo vivo y la mayéutica —un método de preguntas destinado a ayudar a sus discípulos a aflorar sus propias ideas—. Hijo de un cantero y una partera, su vida estuvo marcada por la austeridad, su valentía como soldado hoplita en el ejército ateniense y su compromiso innegociable con el examen de la existencia humana, ya que dedicó gran parte de su tiempo al debate en el ágora.

La personalidad de Sócrates, caracterizada por un férreo autocontrol y una aparente indiferencia ante las dificultades materiales, fue objeto de controversia en su tiempo. Aristófanes, en su comedia Las nubes, lo retrató como un sofista que cobraba por enseñar retórica, una acusación que Sócrates rechazó tajantemente. Britannica destaca que el filósofo se distinguía de los sofistas precisamente por no buscar lucro y por su estricta selección de interlocutores. Su negativa a aceptar el status quo democrático y sus críticas a la moralidad superficial de la época fueron factores que, sumados a sus vínculos con figuras políticas desestabilizadoras como Alcibíades y Critias, precipitaron su juicio final por impiedad y corrupción intelectual de menores.

El legado de Sócrates evidencia la importancia de sus enseñanzas Biblioteca del Trinity College

El juicio y posterior ejecución de Sócrates con cicuta, tras un proceso donde se le permitió proponer una pena alternativa que él rechazó con ironía, convirtieron su muerte en un símbolo de integridad. A diferencia de las corrientes que buscaban la utilidad, el Sócrates histórico, tal como lo describen las obras de Platón y Jenofonte, sostenía que la virtud es la única fuente de felicidad verdadera. Su legado, que inspiró desde el estoicismo de Epicteto hasta la filosofía política contemporánea, sigue como una invitación a vivir de manera examinada.

En la actualidad, esta máxima socrática sobre el valor de los amigos recuerda que la solidez de una red de apoyo comunitaria depende de la calidad de sus lazos individuales. Valorar a los demás antes de requerir su auxilio es, finalmente, una responsabilidad social que permite construir una resiliencia colectiva frente a las crisis que, tarde o temprano, atraviesan toda existencia humana. La vigencia de sus palabras es un testimonio de su propia vida, la cual no buscó honores, sino la comprensión del bien.