Sócrates: “La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia”

En la Atenas del siglo V a.C., Sócrates rompió con los esquemas de su época al proponer un método de conocimiento basado en la duda constante y la reflexión profunda. La célebre máxima “La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia”, aunque no figura textualmente en los escritos antiguos, condensa con precisión el espíritu del método socrático detallado en obras de Platón y Jenofonte. Según indica National Geographic, este enfoque representaba un desafío disruptivo frente a la retórica y la autocomplacencia intelectual de los círculos de poder, que preferían discursos ornamentados sobre la investigación crítica.

El filósofo no buscaba dictar verdades absolutas, sino que, a través de la mayéutica —técnica que comparaba con el oficio de partera de su madre—, ayudaba a sus discípulos a aflorar y analizar las ideas que albergaban en su interior. Como señala el portal Britannica, el método consistía en un interrogatorio sistemático diseñado para revelar inconsistencias en las creencias del interlocutor, forzándolo a admitir que carecía de un conocimiento sólido sobre conceptos fundamentales como la justicia, el valor o la piedad. Esta “ignorancia reconocida” no constituye, bajo la óptica socrática, una derrota, sino el punto de partida indispensable para construir un saber auténtico, libre de los sesgos de exceso de confianza.

La frase “La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia” todavía es relevante

Para el autor Jeroni Calafell, el grado de ignorancia de una persona determina su capacidad de aprendizaje; quien admite no saber está en condiciones de abrirse al crecimiento, mientras que quien se considera experto bloquea su desarrollo intelectual. En la actualidad, esta humildad intelectual es valorada por la psicología moderna, vinculándola con una toma de decisiones más eficaz y una mayor agilidad en la adquisición de nuevas habilidades, una idea que resuena con la teoría de la mentalidad de crecimiento.

Sócrates nació en Atenas alrededor del año 470 a.C. y se convirtió en una figura central y controvertida de la antigüedad clásica. Hijo del cantero Sofronisco y de la partera Fenareta, el filósofo nunca escribió sus propias enseñanzas, sino que prefería el valor de la palabra hablada y el diálogo directo. Fue un hoplita valiente en el ejército ateniense y se caracterizó por una extraordinaria autodisciplina y desapego de los bienes materiales. Su vida pública culminó en el año 399 a.C., cuando, tras ser juzgado bajo acusaciones de impiedad y corrupción de la juventud, fue condenado a morir por envenenamiento con cicuta. Su legado, sin embargo, fue preservado por sus discípulos, principalmente Platón, quien utilizó la figura del maestro como vehículo para desarrollar sus propias teorías filosóficas.

El giro socrático, que desplazó el foco de la filosofía desde la naturaleza hacia las cuestiones humanas, políticas y éticas, marcó un antes y un después en la historia del pensamiento occidental. Sócrates desafió la democracia ateniense al cuestionar si los asuntos vitales de la polis debían quedar en manos de una mayoría que, a su juicio, carecía del conocimiento necesario para resolver temas de justicia y virtud. Hoy, su legado invita a detenerse, evaluar las certezas y abrazar la curiosidad intelectual como el camino más transparente hacia el entendimiento de uno mismo y del entorno, oponiéndose a la superficialidad de una era saturada de información digital.