Sócrates, filósofo: “¿Acaso los amigos no tienen también un valor diferente?”

La figura de Sócrates, el filósofo que transformó la ética occidental con su método de indagación, sigue por despertar interrogantes fundamentales en pleno siglo XXI. Entre sus enseñanzas más disruptivas, destaca la reflexión sobre la amistad, un concepto que el pensador analizó no como un mero sentimiento, sino como una estructura de valor comparable a los recursos materiales. Según se registra en el Libro II, Capítulo 5 de los textos socráticos, el filósofo desafió a su seguidor Antístenes con una analogía económica que buscaba trascender la superficialidad: “¿Acaso los amigos no tienen también un valor diferente?”.

Esta pregunta, lejos de intentar mercantilizar los afectos, actúa como un espejo ético. Sócrates argumentaba que, así como en la economía existían jerarquías de valor —desde un esclavo básico hasta un capataz altamente especializado—, las relaciones humanas operan bajo una lógica similar. El filósofo señalaba que, ante la adversidad, la lealtad y el compromiso no son constantes universales, sino atributos que se cultivan. Por ello, instaba a sus interlocutores a realizar un ejercicio de autoevaluación: si aspiramos a contar con una red de apoyo sólida, primero debemos interrogarnos sobre cuánto valemos nosotros mismos para nuestros amigos.

La amistad es fundamental para una vida plena y con expectativa por delante Freepik

La enseñanza socrática insiste en que no se trata de juzgar a los demás con frialdad, sino de evitar la precariedad relacional. La verdadera lealtad, según el pensador, se demuestra en los momentos de crisis, como la enfermedad, el fracaso o la pérdida. Sócrates enfatizaba que quien no cultiva la virtud y la utilidad mutua corre el riesgo de convertirse en un vínculo prescindible, alguien que los demás preferirían abandonar al primer signo de dificultad. En este sentido, la amistad se entiende como una inversión de tiempo, sinceridad y juicio ético.

Nacido en Atenas en el año 470 a.C., Sócrates se destacó por su rechazo a las convenciones sofistas que buscaban lucro. Su vida, marcada por la austeridad y su célebre método de la mayéutica, contrastaba con la moralidad superficial de su época. A pesar de su enorme influencia, el filósofo nunca escribió sus propias enseñanzas, sino que prefería el diálogo vivo en el ágora, un espacio donde ponía a prueba la integridad de sus conciudadanos. Esta postura, junto a su negativa a aceptar el status quo y su cuestionamiento constante, lo llevaron finalmente a un juicio por impiedad y corrupción intelectual, que culminó con su ejecución mediante la ingestión de cicuta.

El legado de Sócrates evidencia la importancia de sus enseñanzas Biblioteca del Trinity College

Para el Sócrates histórico, el valor de una persona en el tejido social depende de su capacidad para acompañar sin esperar beneficios inmediatos, una idea que se distancia de las conexiones efímeras propias de la era digital. La premisa es clara: antes de necesitar el auxilio de otros, es imperativo reconocer la naturaleza de nuestros lazos. Valorar a los demás no es un acto egoísta, sino una forma de inteligencia emocional que protege al individuo frente a las falsas expectativas.

Al final, la filosofía de Sócrates sobre la amistad se reduce a una responsabilidad social colectiva: la solidez de una comunidad depende, en última instancia, de la calidad y el valor humano que cada individuo decida aportar a sus vínculos más cercanos, para así evitar la fragilidad que conlleva la falta de compromiso genuino.

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