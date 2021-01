Sofía Zámolo hizo un desgarrador pedido por la salud de su madre: “No dejen de rezar”

A principios de este mes, Sofía Zámolo (37) compartió con sus seguidores el delicado estado de salud de su madre. En las últimas horas, la modelo y panelista publicó una tierna imagen desde el sanatorio y pidió oraciones para su pronta mejoría.

En medio de la pandemia de coronavirus, Zámolo y su marido José Félix Uriburu se convirtieron en papás de California a finales de octubre. Sin embargo, en el arranque de 2021, la modelo y conductora atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

Con su hija próxima a cumplir tres meses, la modelo está pendiente de la salud de su madre María Cristina Guerrero. La mujer está internada a raíz de un diagnóstico de cáncer de páncreas e hígado.

Desde su cuenta de Instagram, Zámolo instó a su mamá a superar la enfermedad. A su vez, les pidió a sus seguidores que recen por ella.

A través de sus stories, la modelo les pidió a sus seguidores que recen por la salud de su madre. Instagram @sofiazamolo

“Te amo mamá. Todos rezamos por vos, no me bajes los brazos. María Cristina Guerrero. No dejen de rezar y pedir por su salud por favor. Amén”, escribió la modelo y conductora.

Pocas semanas atrás, Zámolo comenzó a compartir imágenes de la Virgen del Milagro y a pedir cadenas de oración. Ante las preguntas de sus seguidores, la modelo explicó para quién solicitaba la ayuda. “Mi mamá tiene cáncer de páncreas e hígado. Y si bien tengo el alma en pedazos, rezo sin parar y les pido y agradezco sus oraciones pensando en ella. Gracias por sus mensajes de amor y de aliento constante. El amor se siente”, indicó.

LA NACION