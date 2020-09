Un hombre estaba limpiando y sorprensivamente encontró una antigua tetera valuada en más de US$100.000 Crédito: Ladbible

El confinamiento provocado por el coronavirus le permitió a varias personas limpiar los espacios más recónditos de su casa y encontrar extraños objetos. Al menos así le sucedió a un hombre en Inglaterra que, mientras aseaba su hogar, encontró una antigüedad y se llevó una gran sorpresa.

Este hombre, de 51 años, desenterró una vieja tetera china de su casa en Derbyshire que había estado en su familia por mucho tiempo. "Ha estado en mi familia desde que tengo uso de razón. Mi madre solía exhibirla en un armario. Creemos que fue traída desde China por mi abuelo, quien estuvo en el Lejano Oriente durante la Segunda Guerra Mundial", contó.

"Mamá falleció hace casi 20 años, luego papá hace nueve años y la tetera terminó en un loft en Newhall. Más tarde, la empacaron y la trasladaron al garaje de un familiar en Church Gresley. Habíamos pensado enviar todo a una tienda de caridad, pero luego llegó el confinamiento [por el coronavirus] y finalmente tuve tiempo de revisar las cajas en el garaje", continuó el hombre.

Cuando descubrió la vieja tetera, también se dio cuenta de que no tenía idea de cuánto valía el colorido artículo. Por eso, decidió llevar la jarra a una casa de subastas para averiguar su costo y se asombró, gratamente, al conocer la respuesta.

Cuando llegó al lugar de remates le dijeron que el objeto de 15 centímetros era en realidad una antigüedad imperial china muy extraña confeccionada entre 1735 y 1799, y le detallaron que el objeto tenía un valor aproximado de 100.000 libras (casi 130.000 dólares).

El propietario de la casa de subastas, Charles Hanson, explicó que las jarras y teteras como esta estaban muy de moda en ese momento y que ese modelo pudo haber sido propiedad del propio emperador Qianlong.

"Este tiene que ser el mejor hallazgo de todos los tiempos", expresó Hanson. "Es un descubrimiento tan emocionante, una pieza imperial del siglo XVIII que habría adornado un palacio en China y fue, quizás, manejado por el emperador Qianlong, considerado por algunos como el más grande emperador chino", reflexionó, emocionado.

"Dos teteras casi idénticas, ambas con las marcas del reinado de Qianlong, están en el Museo Nacional del Palacio en Taipei, Taiwán, y en el Museo del Palacio en Beijing, China. Es realmente asombroso encontrar una jarra de un emperador en una casa de Derbyshire, un objeto que se usaba para servir bebidas durante ceremonias importantes", continuó.

Además, el dueño de la casa de remates sostuvo que el modelo respondía al estilo predilecto por el emperador Qianlong. "Esta forma de arte llevaba diseños que reflejaban el gusto extravagante del emperador. Estaba fascinado por el esmalte europeo y el método de pintura con esmalte. La delicada pieza es un buen ejemplo de la combinación perfecta de una forma elegante, una coloración suntuosa y una perfección técnica", indicó.

El hombre no podía creer lo sucedido, pero sí creía que la tetera tenía cierta particularidad. "Siempre había pensado que la tetera era especial. Pasé tiempo buscando información sobre ella en Internet y un día me encontré con un artículo similar en el sitio web de una famosa empresa de subastas y la escritura china parecía idéntica", reconoció. Y agregó: "Cuando se lo llevé a la casa de subastas todavía no estaba seguro y sumé algunas piezas en caso de que se rieran de mí cuando les diera la tetera".