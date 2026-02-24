Video: le pegaron un pelotazo a una gaviota en la liga turca y un futbolista la socorrió con RCP
El arquero de un equipo de la liga amateur de Turquía le pegó un pelotazo al animal que cayó desplomado al césped; la rápida reacción de un compañero que le salvó la vida
- 3 minutos de lectura'
Una final de una liga amateur de Turquía quedó para la historia por un hecho que trasciende al fútbol. En un encuentro que enfrentó al Mevlanakapi Guzelhisar contra el Istanbul Yurdum Spor se interrumpió por unos minutos debido a un pelotazo del arquero de la visita, Muhammet Uyanık, a una gaviota que sobrevolaba la cancha.
En el video, que se hizo viral en cuestión de minutos, se ve cómo el jugador quiere reanudar el juego con un pelotazo, con la mala fortuna de que la trayectoria de la pelota impactó de lleno sobre el animal que cayó desplomado al césped.
De inmediato, Gani Çatan, capitán y compañero de Muhammet Uyanık, obligó a que se interrumpa el partido y comenzó con el proceso de reanimación cardiopulmonar (RCP) para salvarle la vida a la gaviota, que quedó tiesa en el piso. De inmediato, el jugador observó que el animal tenía sus patas levantadas y no respiraba por sus propios medios, por lo que accionó de inmediato con estas maniobras que sirven para recuperar el pulso cardíaco.
Mientras el jugador se encargaba de reanimar a la gaviota, sus compañeros rodearon la zona, incrédulos del momento que estaban viviendo en un partido que definía un ascenso en la liga amateur de Estambul.
“Los ojos de la gaviota empezaron a moverse, así que continué. Luego se recuperó un poco y le dimos agua. Había un equipo médico cerca. La llevé y la cargué con mis propias manos”, indicó el jugador a la agencia Anadolu, tras ser el protagonista de un momento emotivo que derivó en el reconocimiento de todos los presentes.
Una vez que identificó que los signos vitales de la gaviota comenzaban a recomponerse, el jugador agarró a la ave y se la entregó a un allegado de su equipo para que se reanude el encuentro que terminaría siendo con derrota para su club.
Según atestiguaron medios turcos y de otras partes del mundo, la gaviota atravesó horas complicadas hasta que pudo normalizar sus signos vitales. Lo que aún se desconoce es si puede volver a volar o necesita un tratamiento más específico por parte de un profesional.
“Perdimos el campeonato, pero es maravilloso haber ayudado a salvar una vida. Esto fue más importante que el campeonato”, retrató Çatan, el héroe de la jornada.
Por su parte, el arquero Uyanık, explicó que en ese momento quedó “en shock” al ver al animal sin vida en el piso y celebró la rápida intervención de su colega. “Esto nos alegró. Fue un hermoso ejemplo de humanidad. Después del partido, la gaviota se recuperó, pero se dijo que tenía un problema en las alas. No sé dónde está ahora. Claro que, si averiguo dónde está, consideraría visitarla”, destacó sobre este momento que puso al deporte en segundo plano y se viralizó en las redes sociales.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Virales
Hallazgo insólito. Estuvo desaparecida 24 años, fue encontrada viva pero la reacción que tuvo sorprendió a sus hijos
“Ladra y odia bañarse”. Pablo, el argentino que dejó a su familia para ser therian dálmata en México
Video. Ricky Martin fue a un bar y su nombre apareció en una curiosa lista que desató un desopilante momento
- 1
Todos los horarios de los partidos de la selección argentina en el Mundial 2026
- 2
El gran salto de Tomás Etcheverry en el ranking tras su victoria en Río de Janeiro y los nueve argentinos en el Top 100
- 3
Eduardo Coudet, Hernán Crespo y Santiago Solari, candidatos fuertes que aparecen en escena para ser DT de River
- 4
La agenda de la TV del martes: Boca en la Copa Argentina, el torneo Apertura y la Champions League