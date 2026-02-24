Video: le pegaron un pelotazo a una gaviota en la liga turca y un futbolista la socorrió con RCP

Una final de una liga amateur de Turquía quedó para la historia por un hecho que trasciende al fútbol. En un encuentro que enfrentó al Mevlanakapi Guzelhisar contra el Istanbul Yurdum Spor se interrumpió por unos minutos debido a un pelotazo del arquero de la visita, Muhammet Uyanık, a una gaviota que sobrevolaba la cancha.

En el video, que se hizo viral en cuestión de minutos, se ve cómo el jugador quiere reanudar el juego con un pelotazo, con la mala fortuna de que la trayectoria de la pelota impactó de lleno sobre el animal que cayó desplomado al césped.

El momento exacto donde la pelota impactó sobre la gaviota

De inmediato, Gani Çatan, capitán y compañero de Muhammet Uyanık, obligó a que se interrumpa el partido y comenzó con el proceso de reanimación cardiopulmonar (RCP) para salvarle la vida a la gaviota, que quedó tiesa en el piso. De inmediato, el jugador observó que el animal tenía sus patas levantadas y no respiraba por sus propios medios, por lo que accionó de inmediato con estas maniobras que sirven para recuperar el pulso cardíaco.

Mientras el jugador se encargaba de reanimar a la gaviota, sus compañeros rodearon la zona, incrédulos del momento que estaban viviendo en un partido que definía un ascenso en la liga amateur de Estambul.

“Los ojos de la gaviota empezaron a moverse, así que continué. Luego se recuperó un poco y le dimos agua. Había un equipo médico cerca. La llevé y la cargué con mis propias manos”, indicó el jugador a la agencia Anadolu, tras ser el protagonista de un momento emotivo que derivó en el reconocimiento de todos los presentes.

El jugador turco le practicó RCP a la gaviota para salvarle la vida

Una vez que identificó que los signos vitales de la gaviota comenzaban a recomponerse, el jugador agarró a la ave y se la entregó a un allegado de su equipo para que se reanude el encuentro que terminaría siendo con derrota para su club.

Según atestiguaron medios turcos y de otras partes del mundo, la gaviota atravesó horas complicadas hasta que pudo normalizar sus signos vitales. Lo que aún se desconoce es si puede volver a volar o necesita un tratamiento más específico por parte de un profesional.

“Perdimos el campeonato, pero es maravilloso haber ayudado a salvar una vida. Esto fue más importante que el campeonato”, retrató Çatan, el héroe de la jornada.

Gani Çatan, el héroe de la jornada

Por su parte, el arquero Uyanık, explicó que en ese momento quedó “en shock” al ver al animal sin vida en el piso y celebró la rápida intervención de su colega. “Esto nos alegró. Fue un hermoso ejemplo de humanidad. Después del partido, la gaviota se recuperó, pero se dijo que tenía un problema en las alas. No sé dónde está ahora. Claro que, si averiguo dónde está, consideraría visitarla”, destacó sobre este momento que puso al deporte en segundo plano y se viralizó en las redes sociales.