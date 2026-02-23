Estuvo desaparecida 24 años, fue encontrada viva pero la reacción que tuvo sorprendió a sus hijos

El misterio que rodeaba a Michele Hundley Smith, una madre de tres hijos que desapareció sin dejar rastros en diciembre de 2001, parece haber encontrado finalmente un final feliz. Tras 24 años, las autoridades la localizaron “viva y bien”, sin embargo, este caso está lejos de resolverse, ya que la mujer solicitó expresamente que su paradero actual permanezca en secreto. Su pedido dejó una gran incógnita para su familia que la buscó por años y generó un encendido debate en redes sociales.

Smith tenía 38 años cuando desapareció el 9 de diciembre de 2001. Salió de su casa en Eden, Carolina del Norte, para hacer compras navideñas y nunca regresó. Semanas después, su esposo, en pánico, denunció su ausencia. Este acto desencadenó una extensa investigación que abarcó 24 años, involucrando a detectives de Virginia y Carolina del Norte, así como a agencias como el FBI. La búsqueda, que durante décadas no arrojó resultados, mantuvo a la familia en un estado de angustia e incertidumbre constante.

La familia buscó a la mujer durante muchos años (Foto: X)

Durante todo este tiempo, los hijos de Michele, que tenían 19, 14 y siete años cuando desapareció, y otros miembros de su familia, continuaron buscándola activamente. Amanda, una de sus hijas, relató cómo la ausencia de su madre impactó sus vidas. “Nunca olvidaré esa primera Navidad sin ella”, sostuvo según NBC. “Ni siquiera nos importaban los regalos ni nada, nuestra madre se había ido. Nada volvió a ser lo mismo después de eso”, agregó.

Amanda aseguró que los años siguientes fueron muy conflictivos, con “detectives entrando y saliendo de nuestras vidas, haciendo preguntas, trabajando con cualquier pista que obtuvieran”. Su padre, quien se volvió a casar, creía que Smith “simplemente se había ido” y los había dejado a él y a sus hijos esa noche. “Es difícil descartar que simplemente nos dejó a todos y comenzó una nueva vida. Pero también hay algo que creo: que algo le pasó de camino a casa”, aseguró la joven, que con su familia armó una página de Facebook para encontrar a su madre, llamada: “Bring Michele Hundley Smith Home”.

Los hijos iniciaron una búsqueda por redes sociales

A principios de este mes, los investigadores recibieron “nueva información” sobre el caso y lograron contactar a Smith. La Oficina del Sheriff del Condado de Rockingham anunció el 20 de febrero que Michele Hundley Smith había sido localizada en “una ubicación no revelada dentro de Carolina del Norte” y confirmó que estaba “viva y bien”.

La noticia del hallazgo dejó a sus seres queridos atónitos debido a su solicitud de anonimato. Su prima, Barbara Byrd, expresó: “Tengo ganas de salir y gritar: ‘¡Está viva, está viva!’. Mi mayor pregunta es para ella... ¿Qué pasó todos esos años atrás en diciembre? ¿Qué te hizo irte? ¿Qué pasó?’”, aseguró a medios locales.

Amanda, la hija, expresó sus emociones en sus redes sociales: “¡Estoy eufórica, estoy enojada, tengo el corazón roto, tengo muchas sensaciones! ¿Tendré una relación de nuevo con mi madre? Honestamente, no puedo responder eso porque ni siquiera lo sé. Mi madre es solo una humana, como todos nosotros”, opinó.

La mujer pidió seguir en el anonimato y sorprendió a su familia (Foto: X)

La decisión de Smith de no revelar los motivos de su partida ni su paradero actual deja sin resolver el fundamental “por qué” de su prolongada ausencia y su posterior negativa a reunirse con su familia. Así, el enigma que esta mujer representa para su familia y para todo Carolina del Norte continuará hasta que no se sepa toda la verdad.