Pablo, el argentino que dejó a su familia para ser therian dálmata en México: “Ladra y odia bañarse”

La historia de Pablo, un argentino de 42 años, se volvió viral tras su decisión de abandonar su vida familiar en Argentina para mudarse a México y vivir plenamente como un therian, identificándose específicamente como un perro dálmata. Esta elección de vida, que implicó dejar a su esposa e hijos, captó la atención del público y generó un amplio debate en las plataformas digitales.

El caso fue difundido por el tiktoker Carlos Name (@carlos_name), quien obtuvo más de 60 millones de visualizaciones luego de conseguir acceso a la intimidad del argentino y mostrar cómo es su día a día. Según las imágenes y relatos, Pablo, en su identidad therian, “ladra, se rasca y odia bañarse”, un comportamiento que complementa con una dieta basada en croquetas de distintas marcas y sabores, las cuales, según Name, ocupan su alacena. Su estilo de vida lo lleva, incluso, a acudir a un veterinario para consultas, como si de un chequeo médico se tratara.

Así luce la alacena de Pablo en su casa de México Captura TikTok (@carlos_name)

A pesar de esta profunda conexión animal, Pablo mantiene una doble vida, ya que en su “versión humana” trabaja en la recepción de un hotel en la zona de Tulum, México, una profesión formal que le permite sustentarse. “El señor Pablo tiene una vida normal, no voy a decir qué profesión tiene ni nada, pero sí tiene una vida profesional, o sea, no todo el tiempo está caracterizado como un perro”, explicó la cuidadora del therian a Carlos Name. Sin embargo, en su hogar, el ambiente es diferente. “Cuando entras a casa de Pablo, sí hay un olor fuerte a orina”, ya que es la forma de “marcar su territorio” en las esquinas de la casa.

La vida en Tulum, si bien no es de lujo, es cómoda para él, quien además de su empleo, recibe apoyo a través de una página de GoFundMe y donativos de la comunidad, que incluyen croquetas y otras cosas, como una cama para perro adulto. De hecho, se conoció que una reciente donación de 150 dólares fue destinada a cubrir sus medicamentos y una próxima consulta veterinaria. Su cuidadora afirma que el therianismo le brinda “una sensación de control, le da fuerza para enfrentar momentos de estrés, ansiedad o inclusive de soledad”.

Carlos Name contó curiosidades sobre este therian y agregó todavía más sorpresa

Uno de los aspectos más peculiares del argentino es que posee “dos estereotipos”, lo que implica que, si bien actualmente se percibe como perro, no descarta la posibilidad de identificarse en un futuro “como un ave migrante”. Más allá de su evolución personal, la historia tomó un giro inesperado con el anuncio de una “convocatoria para cruzar a Pablo con una therian”, idealmente una dálmata, pero se acepta cualquier therian “en celo”.

Este caso provocó una catarata de reacciones en redes sociales, desde el asombro hasta la crítica. Comentarios como “El papá de mis hijos con tal de no pagar la pensión” o “La humanidad ya no puede sostener la vida. El núcleo familiar está roto en la sociedad y eso nos lleva al colapso humano...”, son representativos de la polarización que genera. Otros usuarios, en tono irónico, señalaron: “Yo me identifico como una persona millonaria y no veo el dinero” o “Vengo a confesar que soy therian, siento una gran conexión con las palomas porque me encantan las migajas”.

Los comentarios en los videos apuntaron duramente contra la percepción de Pablo Captura TikTok (@carlos_name)

La insólita vida del argentino en México no hace más que alimentar el acalorado debate sobre estas nuevas formas de identidad. Además, luego de la presencia viral de los therians en Argentina, la percepción parece haber cruzado las fronteras y podría convertirse en una nueva epidemia.