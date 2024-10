“Soy una leyenda, una leyenda Doctora”. Todos los invitados a la entrega de la distinción honoris causa de la UBA a Mirtha Legrand

"Cuando comencé mi carrera en el cine tenía 14 años y, desde entonces, he vivido una vida llena de experiencias maravillosas, de aprendizaje, con aciertos y errores pero siempre actuando de buena fe, se los puedo asegurar. Y, si algo me ha mantenido en pie todo este tiempo, ha sido la pasión por lo que hago, esa chispa que nunca se apaga y que me sigue impulsando día a día"

Fabian Malavolta