Su hijo desaprobó un examen para el que estudiaron juntos y rompió en llanto: “Que se las arregle solo”

Las redes sociales en China estuvieron colmadas de comentarios luego de que salió a la luz un video de un hombre visiblemente emocionado tras enterarse de las notas de su hijo. El caso se presentó en la ciudad de Zhengzhou, al este del país. El padre de familia había estudiado con su hijo todos los días a lo largo de un año para prepararlo para la evaluación.

Los resultados del examen de matemáticas fueron entregados el pasado 23 de junio. Al conocer que el joven sacó apenas seis puntos de cien, el hombre se echó a llorar por la frustración. El video se volvió viral luego de que fue publicado en la red social china, Weibo, por la cuenta de ‘Qilu Evening News’. En la grabación se puede escuchar a la mamá del estudiante relatar lo que sucedió.

Según la mujer, padre e hijo llevaban estudiando sin descanso durante tardes, noches y desveladas. La frustración del hombre se hace evidente a medida que pasan los segundos. Vestido con una camiseta blanca informal y en medio de la casa, el hombre rompe a llorar e intenta secar sus lágrimas para que no lo vean. Mientras tanto se puede escuchar a su esposa riéndose de la situación.

De acuerdo con lo que se escucha en el video, la mamá del joven explicó que el menor no recibió educación inicial al principio de su vida educativa. Una de las cosas que habría molestado al padre es la inconsistencia en las notas de su hijo. La madre aseguró que normalmente saca entre 40 y 50 puntos. E incluso en algunas pruebas ha llegado a obtener resultados de 80 o 90.

“Es realmente un poco triste. Ya no me importa. Mis esfuerzos son en vano. Que se las arregle por sí mismo” dice el hombre en la grabación. La publicación ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales. Algunos aplauden al padre por tomarse el tiempo para enseñarle a su hijo y otros consideran que fue su culpa que reprobara el examen.

Se graduó con honores, ningún familiar fue a verlo y, aunque se sintió devastado, dejó un sabio mensaje

Hay momentos que son memorables en la vida de una persona, que además están marcados por las reacciones de cariño de los seres queridos. Esta realidad no la viven todos, ya que hay quienes miran entre el público, con la esperanza de ver a sus familias entre los rostros de otras personas y se llevan una decepción al encontrar que no hay nadie ahí. Esta fue la historia de un joven llamado Jeric Rivas, quien se graduó como criminólogo en la universidad Concepción College, en la ciudad filipina de San José del Monte.

El logro de Jeric era grande, ya que había obtenido el máximo honor como el estudiante más destacado, pero su celebración se apagó con un sentimiento amargo cuando vio que, a diferencia de sus compañeros que quizá no habían obtenido una distinción tan alta, ellos sí tenían algo muy valioso: a sus familiares acompañándolos en un momento tan especial.

El joven se sintió desconsolado al ver entre los presentes y no encontrar a su familia Facebook

“Sentí una mezcla de felicidad y tristeza nuevamente. Miré a la derecha, miré a la izquierda, en la parte de atrás y en frente. Todo lo que vi fueron caras felices que sonreían. Sentí mis lágrimas caer, me senté al lado. Sentí la envidia”, escribió el joven en Facebook. En redes sociales, se viralizaron las imágenes en las que aparece devastado mientras llora en un rincón de la escuela.

Debido a que no había nadie para presenciar el acto y acompañarlo, el joven ni siquiera se molestó en subir al escenario para recibir la distinción como graduado con honores. Tras recibir su título, estalló en llanto al ver que estaba solo.

También mantuvo su deseo, el de enorgullecer a sus papás. “A mis padres, que no pueden aceptarme en su vida, espero haberlos enorgullecido”, añadió en su publicación, a la vez que detalló que esta no era la primera vez que su familia lo dejaba solo en algún evento y relató que no acudieron ni cuando recibió una medalla en la primaria. Muchos se vieron sorprendidos con que todavía deseara que sus progenitores se alegraran por él y no expresara su rencor por su ausencia.