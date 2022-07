Llevó a reparar su consola de videojuegos y el técnico encontró algo que lo dejó atónito: “¡Qué asco!”

Uno de los pasatiempos preferidos de las personas durante la cuarentena obligatoria fueron las consolas de videojuegos. La gran cantidad de temáticas para abordar y el tiempo necesario para estar largas horas frente a la pantalla del televisor, convirtieron a este moderno invento en una de las estrategias más utilizadas para ocupar las horas de los días. Con la diversión asegurada, hay quienes perdían la noción de tiempo y lugar a punto tal que la PlayStation llegaba a un nivel de sobrecalentarse al extremo.

El mismo calor que provoca el artefacto atraiga a los insectos, los cuales pueden meterse por las rendijas del aparato y alojarse en el interior. En consecuencia, se recomienda una limpieza a fondo para que no afecte su vida útil. Respecto a ello, los servicios técnicos estuvieron a la orden del día y sacaban un rédito económico en plena situación de Covid-19, al ser uno de los sectores más beneficiados por estar en contacto con elementos tecnológicos.

Llevó a reparar una consola y se encontraron con una invasión de cucarachas

Mediante las redes sociales, las empresas se promocionaban para conectar con los gamers y así fue como una de origen chilena, llamada Fix Games Chile, compartió el antes y después de una consola PlayStation 4 que, al abrirla para comenzar su trabajo, la encontraron en un estado deplorable. Al hurgar sobre las plaquetas que componen la estructura, dieron con una interminable cantidad de cucarachas en una escena sumamente desagradable.

En un posteo de TikTok, una persona relató con lujo de detalle cómo fue todo el proceso y a medida que avanzaba el video, los insectos se apoderaron de todos los espacios: “Era un nido de cucarachas. Fuimos a ver la fuente a ver por qué no funcionaba y había una disecada”. Tal fue la repercusión del mismo, por lo insólito del caso, que la publicación tuvo 545 mil likes.

Un servicio técnico de PlayStation se encontró con una sorpresa al abrir una consola (Foto: Captura de video)

A pesar del panorama hostil con que debieron lidiar, los especialistas sacaron adelante el asunto con una limpieza profunda de la zona afectada, la reconexión de los circuitos internos y, por consiguiente, lograron el objetivo de que la consola de videojuegos se encienda nuevamente para que el usuario los califique positivamente. Una vez terminado, mostraron cómo desinfectaron el mostrador donde estuvo ubicado el artefacto con el fin de evitar una plaga de insectos en su propio local, según consignó el sitio Milenio.

Al ser un contenido viral en esa red social, quienes observaron las imágenes dejaron su parecer y cargaron contra la higiene de la persona que les encomendó ese trabajo. “¿Dónde jugaba ese niño, en el patio?; “Eso no es una reparación, es un desalojo”; “No me imagino como debe estar su casa, para que la consola este así” y “Excelente trabajo, fueron algunos de ellos. Lastimosamente, algunos clientes no ven el tiempo y el cuidado con el que se debe de hacer este tipo de trabajo y no quieren pagar”.

Por otra parte, otros followers coincidieron en que el trabajo realizado sobre la consola habrá sido tan costoso (no se reveló el precio) que era preferible despojarse de ella y salir en búsqueda de una nueva PlayStation.