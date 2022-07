Superluna de Ciervo: cómo afecta a cada signo del Zodíaco la Luna llena en Capricornio, según Jimena La Torre

Este miércoles 13 de julio es especial desde lo astronómico: el cielo albergará la Superluna de Ciervo, un evento que mostrará al satélite natural con mayor tamaño y más brillo que el usual. La ocasión también tendrá su costado astrológico dado que ese estado de Luna llena se producirá en Capricornio, algo que -según destacó la astróloga y tarotista Jimena la Torre- tendrá efectos diferentes en las personas, de acuerdo al elemento del signo del Zodíaco al que se pertenezca.

La Torre destacó que se trata de “la Luna llena de materiales del año”, ya que el signo de Capricornio es de Tierra y, por lo tanto, incide sobre lo tangible. De esta manera, resulta ideal para “cargar lo que tiene que ver con lo laboral, la agenda y los libros”.

Con esto en mente, la astróloga dio una serie de consejos y dividió las recomendaciones según los distintos elementos en los que se agrupa a los signos del Zodíaco: aire, agua, fuego o tierra.

“Para los signos de tierra (Virgo, Tauro y Capricornio), este día van a poder guardar en su diario muchos recuerdos de los proyectos materiales, de lo que han logrado y de lo que quieren lograr también, inclusive pueden guardar algo que quieran comprar en el futuro”, destacó la tarotista. En cambio, los signos de agua (Cáncer, Piscis, Escorpio) tendrán “bastante abundancia cuando trabajamos en equipo, esto es fundamental”.

Las personas que pertenecen a signos de aire (Acuario, Géminis y Libra), según Latorre, “pueden avanzar muy rápidamente, sobre todo en lo que tiene que ver con lo emocional. Capaz esta Luna Llena los impulsa a ir trás un sueño de amor”. En cambio los signos de fuego (Leo, Aries y Sagitario), “probablemente descansen luego de haber gastado mucha energía en estos días, especialmente ayer, y aprovechen este miércoles 13 para ustedes mismos”.

Un ritual para la Luna llena en Capricornio (y una advertencia clave)

Jimena la Torre preparó un ritual especial que permite retener algunas de las energías de esta Luna, enfocada en lo material por darse en el signo de Capricornio. Para esto, la astróloga sostiene que se necesita una vela, que puede ser marrón, blanca con una cinta marrón o verde. “Lo ideal es que lo hagas con una vela marrón, y el primer paso es consagrarla con el palosanto, vamos a usar la energía de un árbol”, precisó.

Luego es necesario realizar un círculo de protección alrededor de la vela, en la que cada punto cardinal sirve para cargarlo de sentido personal: “Norte voy a pensar claramente que es lo que me sirve, Este yo voy a sentir que es lo que me sirve, Sur me voy a parar firmemente en lo que me sirve y Oeste yo voy a ser eso que me sirve”.

Una vez que esté todo preparado, la vela no debe encenderse. Esto es muy importante, remarca la astróloga, ya que “no se encienden velas en Luna llena porque la Luna ya tiene suficiente luz propia”. En caso de encenderla y aportar aún más luz al evento, el astro “puede sentirse más de lo que es y dejarnos a todos lunáticos”.

La cinta alrededor de la vela servirá para atarle objetos que se quieran cargar de la energía de esta Luna. Puede ser una medalla de San Benito, o un anillo atado para que se consagre. También es necesario dejar la carta que viene en el encanto del Tarot. Estos objetos, al estar contenidos en el círculo de protección y estar unidos a la vela, capturarán la energía de la velada y deberán ser llevados por la persona después.

La vela, en cambio, debe permanecer sin uso hasta un momento especial. Por su naturaleza, La Torre recomienda guardar la vela “para los proyectos materiales más difíciles que hayan en tu vida, ya que Capricornio es el signo que todo lo más difícil se lo banca”. En este sentido, la esotérica apunta ejemplos de un buen momento para usar la vela: “Suponte que tenés que ir a comprar un auto, hacer algo que tenga que ver con un bien material, firmar algo y que todo salga bien; ese día vas a encender la vela, para eso la consagraste en la mejor Luna llena de materiales del año”.

Llevar los objetos consagrados previamente, así como la carta de Tarot del encanto, aumentan la energía del ritual, sostuvo La Torre.

Por qué se llama Superluna de Ciervo

El evento que tendrá lugar este miércoles comenzará a las 15:37, según destaca el Servicio de Hidrografía Naval Argentino. De todas formas, se prolongará y aparecerá en nuestro horizonte cuando el Sol comience a ponerse, exactamente a las 17:50. Lo que hay detrás del fenómeno es una coincidencia: la Luna está en su fase llena, a la vez que alcanza el perigeo, el punto de su recorrido orbital más cercano a la Tierra.

Su nombre deriva de un hecho biológico, ya que es en esta altura de julio cuando -en el hemisferio norte- a los ciervos macho les crecen las astas. Para verla, la noche dará oportunidades: cerca de las dos de la madrugada del jueves 14, la Luna llena de Ciervo va a estar en el medio del cielo. En cambio, la mañana acabará con su predominio, pero se mantendrá visible al Oeste hasta las 9 de la mañana.

Las diferencias de diámetro entre una luna común y una superluna (crédito: NASA)

Las superlunas ocurren relativamente seguido, comparados con otros eventos astronómicos, aunque no dejan de ser especiales. Según señalan los especialistas, el perigeo se alcanza una vez cada 28 días, pero no siempre se forman superlunas, ya que para que eso ocurra también debe haber Luna llena. En ese sentido, es importante resaltar que, según la NASA, esto solo sucede de tres a cuatro veces al año, y siempre se da de manera consecutiva.

Este término no es científico, sino que fue acuñado en 1979 por el astrólogo norteamericano Richard Nolle. La denominación se adoptó para darle cierto impacto a este tipo de eventos y, al mismo tiempo, para concientizar sobre estos sucesos que tenían un lugar de gran importancia para culturas antiguas.