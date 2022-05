Sus amigas le abrieron una cuenta en Facebook para que mostrara su embarazo y se llevó una increíble sorpresa

Corría abril de 2019 cuando, por esas casualidades del destino, las amigas de Daiana Suárez decidieron que había llegado el momento para abrirle a su amiga una cuenta en una página de Facebook para encontrar pareja. “En ese momento tenía una beba de diez meses. Había llevado un embarazo sola. Mis amigas en las redes me hicieron una cuenta en Parejas de Facebook y él se enamoró de la foto que publiqué con la panza ya que no quería ocultar que era mamá”, recuerda Daiana.

Antonio sintió una sensación de ternura inmediata y la invitó a salir. Acordaron encontrarse para tomar un café. El tiempo pasó volando. Se sintieron cómodos. Conversaron durante más de cuatro horas. “En esa primera cita, él me planteó que quería hacerse la vasectomía porque no deseaba tener chicos, Eso no fue problema para mí. Yo ya había cumplido mi sueño de ser madre y estaba muy contenta con el rol que ejercía con respecto a la crianza”.

Daiana mostrando su panza.

Siguieron más encuentros, siempre teñidos de dulzura y cordialidad. “Lo interesante de la historia, además, es que en la segunda cita habíamos ido a un parque cerca de mí casa. Al regreso, él me acompañó hasta la puerta y después de despedirnos, mientras acomodaba unas cosas en casa, me di cuenta de que había perdido mi celular. Sin el teléfono, no volví a hablar con Antonio por una semana hasta que un domingo se apareció en la puerta de mi casa con facturas y la esperanza de encontrarme”.

Amor a primera vista

Daiana asegura que lo que más le gusta de Antonio es que tiene un temperamento tranquilo y conciliador. Es su cable a tierra: “siento que me ayudó a mejorar mí autoestima y a quererme”. Por su parte, Antonio confiesa que se enamoró de Daiana por ser una mujer luchadora y trabajadora. Porque, a pesar de haber tenido a su beba sola, nunca se detuvo. “Sabe que soy autosuficiente y que si quiero estar con alguien es por amor y no por interés, ya que sola pude lograr mucho. Amo mí trabajo de manicura y me gusta emprender”, dice ella con seguridad.

Daiana y Antonio contrajeron matrimonio

Pasaron siete meses de salidas, charlas y gratos momentos compartidos. Hasta que decidieron formalizar la relación. Mientras planeaban agrandar el terreno que Antonio tenía, convivieron en el pequeño departamento de Daiana. Y allí, entre cuatro paredes sucedió la magia.

“Un día Antonio me confesó que se había enamorado tanto de mí que había despertado en él el deseo de ser padre. Creo que la personita que lo motivó a ser padre fue mi hija. Él la vio crecer, dar sus primeros pasos y balbucear sus primeras palabras”. Daiana quedó embarazada en mayo, se casaron en noviembre y en diciembre ya pudieron ir a vivir a su nuevo hogar. Les llevó más de dos años construirlo pero están felices de haberlo logrado.

Familia feliz

Una vida para compartir

La vida es compartida en la pareja. Diana se levanta temprano para darle la teta a su bebé de tres meses. Mientras, él prepara la mamadera y el desayuno para todos. Al mediodía, después de almorzar y jugar un rato, él lleva a la nena al jardín en bicicleta. Al regreso, se ocupa del bebé mientras Daiana hace las tareas de la casa. Luego, ella va a buscar a su hijita al colegio y todos meriendan juntos. Además, mantiene su profesión de manicura y maquilladora y da clases personalizadas.

“A la tarde/noche cuando baño a mi hija, él le prepara la ropa y le prende la calefacción, le gusta calentarle la ropita antes de ponérsela. La verdad que es un gran compañero y son todas esas cosas las que enamoran, es humilde y considerado, atento, educado. En cuanto a la crianza somos los dos los que cuidamos y enseñamos a los chicos todo, con buenos valores y respeto. Hoy somos muy felices con mí bebé varón de casi tres meses y mí hija que está por cumplir cuatro años”.

