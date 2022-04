Los mejores memes tras la final de MasterChef Celebrity: del triunfo de Mica Viciconte al look de Donato

Luego de una ardua competencia que se prolongó por varios meses, finalmente Micaela Viciconte se consagró como la ganadora de la tercera edición de MasterChef Celebrity. “Tanto sacrificio y esfuerzo, se dio. No lo puedo creer”, se la escuchó decir en el back del programa, colmada de felicidad tras la victoria.

A lo largo de toda su emisión, el público tuvo una presencia muy activa en las redes sociales y en toda la gala compartían divertidos memes y mensajes a partir de todo lo que se veía: desde la larga espera para saber el nombre de la persona que ganó, el particular delineado del jurado Donato de Santis, hasta el enojo de los fanáticos de Tomás Fonzi, que quedó en el segundo lugar, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Los tuits al respecto reflejaron originalidad y algunos utilizaron, para expresarse, las ya clásicas escenas de Los Simpson. “Perdió Tomás Fonzi. Yendo a Telefe”, escribió una usuaria que se mostró indignada por el triunfo de Mica.

Peter Capusotto también fue elegido por los twitteros, con una fotografía donde se lo ve al actor gritando mientras dos personas lo toman de los brazos. “Nicole viendo que sus hijas están en el estudio apoyando a Mica”, escribió una internauta, que apuntó a la presencia de Sienna y Allegra, hijas de Neumann y Fabián Cubero, en la final de MasterChef.

“Que esté la mujer de Tomás me da celos”, escribió una joven que puntualizó la asistencia de Leticia Lombardi en apoyo a su esposo.

Entre otras reacciones, una mujer hizo hincapié en las versiones que indicaban que Viciconte estaría presente en MasterChef Celebrity La Revancha. Para demostrar su incomodidad, utilizó una foto de Darío Barassi en la que dice una de sus frases célebres: “Raro”.

“El ganador o la ganadora de esta tercera temporada de MasterChef Celebrity es…”, expresó Damián Betular con misterio luego dar las devoluciones de cada plato. Después de una pausa comercial, anunció: “Mica Viciconte”.

En esta línea, la pelea que protagonizó Will Smith en los premios Oscar también fue elegida por los twitteros, mediante una fotografía donde se lo ve al actor muy enojado mientras, al tanto del triunfo de la marplatense, dice: “Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo”.

Algunos de ellos reclamaron el tiempo que esperó la producción para anunciar al ganador, a raíz de la pausa comercial que duró varios minutos. El rating, en aquel momento, superó los 18 puntos.

“Entonces me fumé una tanda publicitaria para no ver ganar a Tomás Fonzi”, reclamó una usuaria con una imagen de Kris Jenner en su reality Keep with the Kardashian.

Además de la disconformidad de varios espectadores, algo que tampoco pasó desapercibido fue el maquillaje de Donato de Santis, que utilizó un particular delineado muy parecido al que se ve en la película The Batman y que lleva el actor Robert Pattinson.

“No existe la inspiración sino la transpiración, vos hiciste todo, le pusiste muchísimo, felicitaciones, te lo merecés”, le expresó Martitegui a Viciconte tras su victoria.

“Pocas participantes tuvieron el objetivo tan claro, representás a las guerreras de la cocina, es un trofeo muy merecido”, le expresó Betular por su parte. “Tu determinación fue la que te trajo acá”, concluyó De Santis.

En el cierre del programa, la marplatense se mostró muy feliz y emocionada mientras su compañero la aplaudía a un costado asegurando que el premio era “más que merecido”. Finalmente, fue abrazada por su pareja, quien dijo estar “muy feliz” por el triunfo.