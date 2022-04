Se conocieron por Tinder, ella lo dejó y él se vengó de la peor forma

Alisha Moy estaba cansada de utilizar infructuosamente Tinder hasta que conoció a Jordan Cobbold. En aquel entonces, la británica de 20 años prácticamente solo usaba la aplicación de citas para hablar con excompañeros de su escuela, pero se sintió atraída por el joven y comenzaron a salir. La relación se extendió por unas semanas, hasta que ella decidió separarse y él se vengó estropeándole el interior de su casa.

Zapatos manchados con porotos horneados, paredes salpicadas con la salsa de unos fideos, la ropa desparramada por el piso, el maquillaje destruido, gel de ducha en sus cajones, un zapato en el inodoro y los cables de los electrodomésticos cortados. Esa fue la escena con la que se encontró Alisha cuando ingresó a su casa después de terminar la relación con el joven de 21 años.

“Abrí la puerta y me eché a llorar al ver lo que tenía delante. Había condimentos salpicados por todas las paredes y la salsa para cocinar se derramó sobre mi aspiradora”, contó la joven a la prensa inglesa. “Esta fue mi primera casa y Jordan la violó por completo. Gracias a él, ahora sufro problemas de confianza. Lo desprecio”, agregó la adolescente al recordar la difícil situación que debió atravesar en enero pasado.

“Estaba buscando una relación a largo plazo pero, hasta Jordan, nunca me había encontrado con nadie y realmente solo usaba Tinder para chatear con viejos amigos de la escuela”, contó Moy y añadió que -al conocerlo- comenzó a sentirse atraía por él. “Se vestía bien y parecía que hacía ejercicio”.

Además, explicó cómo su expareja logró ingresar a su hogar. “Quería conocerlo en persona y, después de haber estado charlando un rato, lo invité a mi casa”, dijo. Luego, Cobbold le pidió una llave de su departamento. “Pensó que estaría bien si entraba mientras yo estaba en el trabajo para que estuviera allí cuando llegara a casa. Realmente, no tuve la oportunidad de decir que no, así que él tenía la llave de mi apartamento. Me dejó pensando y recuerdo haber llamado a mi madre porque estaba preocupada por eso”.

Al poco tiempo, advirtió que las reacciones del joven eran raras. “Estábamos viendo una película y él se echó a llorar sin motivo alguno. Le pregunté cuál era el problema, pero simplemente me ignoró. Además, cuando nos juntábamos, comenzó a decir cosas como: ‘Esta es la etapa de la relación cuando todo comienza a salir mal’. Solo nos habíamos estado viendo unas semanas y era tan confuso que no podía entender por qué estaba siendo tan intenso”, recordó ella-

Detención y condena a trabajos sociales

Tras los destrozos que provocó Jordan Cobbold, hubo que pintar de nuevo las paredes, contratar profesionales para limpiar las alfombras y reparar los electrodomésticos (aunque, por la gravedad del deterioro, en algunos casos no fue posible). El daño causado se estimó en unos 2.000 dólares.

Sumado a eso, también se habría quedado con un collar que le había dado a Alisha por su cumpleaños.

Al ver la escena, la mamá de la joven tuvo que llamar a la Policía porque ella no podía pronunciar ninguna palabra inmersa en el asombro y el enojo.

Finalmente, Jordan fue arrestado y se declaró culpable. El Tribunal de Ipswich le aplicó una orden comunitaria de dos años, con 30 días de actividad de rehabilitación y 180 horas de trabajo no remunerado.

Asimismo, las autoridades determinaron que deberá pagarle a Alisha una multa de 2.300 dólares en compensación y 560 dólares en costas judiciales. También se le impuso una orden de restricción de cinco años.