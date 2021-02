Te amo, yo también. Una historia de amor en fotos

En 2014, una mujer preguntó en un grupo de Facebook si a alguien le interesaba una bolsa con fotos viejas que había encontrado en un depósito en Pompeya. Le escribí y fui a buscarlas.

Él se llama Carlos. Gentileza Paz Crotto

Ya de regreso, comencé a desplegarlas sobre el piso de mi casa y, poco a poco, fui notando algo curioso: en las fotos, solo aparecía uno de ellos. Nunca había visto recuerdos familiares así, donde solo aparece una pareja, una y otra vez, ocupando el mismo lugar del mundo, juntos pero separados.

De ella se desconoce su nombre. Gentileza Paz Crotto

El libro comienza con un par de imágenes de Buenos Aires en 1951 y, después de viajes por destinos turísticos de Argentina y del resto del planeta, termina en 1994 con ellos navegando en algún sitio desconocido.

"Hice este libro para que nunca más vuelvan a separarse", dice la autora. Gentileza Paz Crotto

Sé cómo se llama él, porque en enero de 1975 mira a la cámara antes de soplar las velas de una torta decorada con un “Feliz cumpleaños Carlos”. Ella ni siquiera tiene nombre. Pero me importa más lo que sentí que se decían el uno al otro mientras los reunía en la intimidad de mi casa. Hice este libro para que nunca más vuelvan a separarse.

El gesto amoroso, en la foto que cada uno le toma al otro. Gentileza Paz Crotto

Al no aparecer juntos, renuncian a darse la mano, abrazos, besos y otros gestos románticos con los cuales se simbolizó el amor a lo largo de los siglos.

En el libro Te amo, yo también ( Ediciones Larivière) su deseo de encontrarse sucede a través de la fotografía. Gentileza Paz Crotto

En Te amo, yo también su deseo de encontrarse sucede a través de la fotografía. El juego que hacen es conmovedor porque la ausencia resalta lo que cada uno le ofrece al otro para que la pareja exista, que es el espacio físico y preciso que se ocupa en el mundo.

El libro comienza con un par de imágenes de 1951. Gentileza Paz Crotto

No bien le mostré la maqueta del libro a Dudu von Thielmann, de Ediciones Larivière, se empezó a reír y me dijo que lo querían publicar. Me gusta que su primera reacción haya sido esa risa.

Incluye fotografías de viajes por destinos turísticos de Argentina y del resto del planeta. Gentileza Paz Crotto

PAZ CROTTO nació en 1985. Reside y trabaja en San Carlos de Bariloche. El libro Te amo, yo también (Ediciones Larivière, 2017) es su primera experiencia editorial como compiladora. Es periodista, fotógrafa y diplomada en Conservación Fotográfica. Realizó clínicas con Guadalupe Miles, Lorena Guillén Vaschetti, Adriana Lestido, Mariana Maggio y Leo Vinci. Obtuvo la Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes (2019), fue seleccionada en el Premio Itaú Cultural de Artes Visuales (2019-2020); finalista en el Premio ArtexArte (2019), Photo Patagonia, Concurso Artes Visuales FNA (2018), Premio Internacional Felifa (2018), Residencia ACE (2017), Premio Estímulo de Fotografía Francisco Ayerza (2016) y finalista en Descubrimientos PHotoEspaña (2015). Es coleccionista de fotografías vernáculas y estereoscópicas. www.pazcrotto.com

Paz Crotto