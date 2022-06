Temor en la playa por la presunta presencia de una terrorífica criatura marina: apareció un tiburón cortado al medio

Una terrible imagen de un tiburón cortado a la mitad fue publicada por un hombre en el sitio Reddit. El animal fue encontrado en una playa de la isla Oak, en Canadá, y ha dejado a los usuarios de la página temiendo el ataque de un monstruo marino más grande y poderoso.

En la publicación, que recibió cientos de votos a favor, el usuario que encontró al animal descuartizado preguntó qué podría haber causado semejante ataque. Muchos le respondieron que podría haber sido otro tiburón más grande: “He visto muchos tiburones devorados por otros de la misma especie. Siempre hay un pez más grande”, aseguró un usuario en particular.

El tiburón partido a la mitad que se encontró en una playa canadiense

Algunos dijeron que el tiburón podría haber sido partido a la mitad por la hélice de un barco, pero en respuesta a este comentario, varios contestaron: “¡Esto no fue un accidente de barco! No fue una hélice. No fue un arrecife de coral. Y no fue Jack el Destripador”.

Se enfrentó a un tiburón blanco y vivió para capturar el momento

Hace unas semanas, un hombre se enfrentó con un tiburón en medio de un viaje por el Océano Atlántico y capturó el momento a través de varias imágenes que luego compartió en redes sociales.

El protagonista de la historia se llama Jack Harvis Instagram/@jack59jarvis

Se trata de Jack Jarvis, un soldado británico que recaudó más de 62.000 euros gracias al récord mundial que alcanzó: remó 4500 millas náuticas, entre Portugal y Miami, durante 111 días. Si bien a partir del inicio en el que zarpó, desde la costas del sur de Europa, en diciembre del 2021, todo se llevó a cabo con normalidad, Jarvis experimentó algo que nunca imaginó: encontrarse de cerca con un tiburón.

En declaraciones con el medio Daily Star, el joven de 28 años aportó más detalles de lo que sucedió y habló sobre su viaje. “Vi una vida salvaje increíble… un marlín, un tiburón. Era un tiburón oceánico de punta blanca. Estaba remando. Vi una aleta en el agua, fue casi como un momento de Tiburón, realmente emocionante”, introdujo en relación con la mítica película del año 1975.

En la izquierda, el tiburón que se topó; en la derecha, el pez Martlín JACK JARVIS BBC

Sobre el contacto que tuvo con el animal marino, relató: “Estaba cerca de mi bote. Metí la mano con mi Go Pro y obtuve algunas buenas fotos de él. Todos me decían ‘estás loco’”. Si bien es consciente de que su acción no fue de las más seguras, aclaró: “Pensé que mientras podía vigilarlo y no perderlo de vista, me sentía bastante seguro porque pensé que si se acercaba más de lo que me gustaría, simplemente sacaría mi mano del agua”.

Por otro lado, Jarvis explicó que el tiburón lo rodeó durante 5 o 10 minutos, y luego se retiró del lugar. “Probablemente estaba tan sorprendido como yo”, dijo.