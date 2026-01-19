Murió Valentino Garavani, el gran maestro de la alta costura italiana

Valentino Garavani murió hoy, lunes 19 de enero, en su domicilio de Roma. La noticia fue confirmada por la maison Valentino a través de un comunicado oficial que publicó en sus redes sociales.

“Nuestro fundador, Valentino Garavani falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos. Su velatorio tendrá lugar en la Plaza Mignanelli 23, número 23, el miércoles y el jueves, de 11 a 18 horas. El funeral tendrá lugar el viernes en la Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, en Piazza della Repubblica 8 de Roma, a las 11 horas", escribieron.

No trascendieron aún las causas de su muerte. El comunicado de la maison dicen que murió “serenamente” y rodeado de sus seres queridos.

“Rojo Valentino”

Valentino Clemente Ludovico Garavani -tal era su nombre completo- nació en la ciudad de Voghera, en el norte de Italia. Se convirtió en un grande, reconocido por su buen gusto y manera de destacar la femineidad con sus vestidos de alta costura.

Siempre contó que decidió diseñar ropa para mujeres a la edad de nueve años, fascinado por la película “La chica Zeigfeld”. Que, de adolescente y en una visita a en Barcelona, quedó deslumbrado por un vestido de terciopelo que vio en la ópera. Ese diseño fue el que lo hizo adoptar el color que se convertiría en su emblema: el rojo Valentino. “Me dije a mí mismo que si alguna vez quisiera convertirme en diseñador, usaría mucho rojo”, reveló. Así se inscribió en la École Des Beaux-Arts de París y fue aprendiz diseñadores como Balenciaga o Guy Laroche.

Valentino Garavani, al cierre del desfile de Alta Costura 2007-2008, el último con una colección de invierno Getty Images

En 1959 regresó a Roma donde, con la ayuda de su padre, abrió su propio estudio en Via Condotti. Al año siguiente conocería a Giancarlo Giammetti, su futuro socio comercial y el amor de su vida.

El socio perfecto (y el amor de su vida)

En 2004, en una entrevista con la edición norteamericana de Vanity Fair, Valentino “salió del closet”. Por primera vez habló abiertamente sobre su relación con Giancarlo Giammetti. Contó lo que todos en la industria sabían y revivió parte de su historia de amor.

Contó que se conocieron a mediados de la década de 1960, cuando regresó a Italia con la determinación de triunfar en el mundo de la moda. Fue un encuentro fortuito, en un café de Roma. Giammetti era un joven estudiante de arquitectura. Pero poco después dejó la universidad para convertirse en el socio “imprescindible” de Valentino. En realidad, fueron amigos, socios, amantes y compañeros, en ese orden.

Su pareja duró 12 años. En ese tiempo, juntos convirtieron a la maison Valentino en una marca internacional. Y patentaron el “rojo Valentino”, sello del diseñador italiano.

“Fue una historia de amor, no de dinero o de moda”, escribió Giammetti en su autobiografía. Dijo, también, que rompieron por culpa de los celos. Pero su amistad y sociedad comercial sobrevivió a la crisis de pareja: “La madurez y el tiempo hace que se arreglen todos los problemas. Siempre hemos querido lo mejor el uno para el otro (...) aunque nunca vivimos juntos”.

Valentino siempre dio crédito a Giammetti en el éxito de su empresa. “Yo nunca fui una persona capaz de llevar los asuntos de negocios. Y tengo que decir que el señor Giammetti se ocupa de toda esa parte que no es muy placentera”, decía. En el círculo íntimo del diseñador, que era el mismo que el de Giammetti, repetían: “Giancarlo es el cerebro, Valentino es el talento”.

El retiro, en 1998

Valentino fue uno de los últimos grandes de la alta costura. Junto a Yves Saint Laurent, Gianni Versace, Karl Lagerfeld y Giorgio Armani. Pero, a diferencia de su par italiano, quien trabajó hasta el último día de su vida, el 4 de septiembre pasado, Valentino decidió retirarse para vivir sus últimos años lejos de la vorágine de la industria de la moda.

Fue un retiro planificado. Primero, en 1998, “El Emperador” vendió su empresa. Junto a su socio, Giancarlo Giammeto, vendieron la marca a Gianni Agnelli por 300 millones de dólares, quien luego la vendió a Grupo Marzotto. En 2007, finalmente, Garavani dejó la dirección creatgiva de la empresa y se retiró formalmente. Y así, quien fuera mundialmente conocido como “Valentino” a secas, cedió finalmente su poder. Fue por eso que el mundo comenzó a referirse a él por su nombre completo, Valentino Garavani.

Noticia en desarrollo...