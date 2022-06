El deporte que se considera uno de los mejores ejercicios para la salud

Cambiar las zapatillas de correr por un par de antiparras de nataci贸n. Tal vez te torciste una rodilla y necesites una forma de cardio de menor impacto, tal vez simplemente no puedas enfrentarte a tu clase de entrenamiento al aire libre.

Cualquiera sea la raz贸n por la que alguien se tira al agua, nadar es uno de los mejores ejercicios para la salud. Es un entrenamiento para todo el cuerpo, que pone a prueba los brazos y las piernas, as铆 como el sistema cardiovascular, pero ejerce menos presi贸n sobre las articulaciones que la mayor铆a de los otros ejercicios. Y en un d铆a de calor, el agua fresca es un buen lugar para transpirar.

Seg煤n Hirofumi Tanaka, profesor de kinesiolog铆a de la Universidad de Texas en Austin, la nataci贸n brinda beneficios cardiovasculares similares a los de correr u otros deportes de resistencia. La investigaci贸n en su laboratorio tambi茅n sugiere que una pr谩ctica regular de nataci贸n puede reducir la presi贸n arterial y suavizar las arterias r铆gidas en los adultos mayores.

鈥淟a nataci贸n es realmente una buena forma de ejercicio poco apreciada y astuta鈥, dijo el Dr. Tanaka. 鈥淓l ejercicio debe involucrar grandes grupos musculares, ser de naturaleza r铆tmica y debe poner a prueba las funciones cardiovasculares. La nataci贸n encaja perfectamente.鈥

Pero, 驴por d贸nde empezar? Mirar hacia abajo en un carril de vuelta puede ser intimidante para un novato. A continuaci贸n se incluyen algunos consejos de entrenadores profesionales sobre c贸mo convertir 30 minutos en la piscina en un entrenamiento efectivo.

Comenzar lento

鈥淣o saldr铆as directamente y dir铆as: 鈥榁oy a correr 16 kil贸metros鈥欌, dijo Cokie Lepinski, entrenadora de Masters de Nataci贸n de EE. UU. en Surprise, Arizona. 鈥淟o mismo sucede con la nataci贸n鈥.

Primero hay que comprar un buen par de antiparras protectoras (un gorro de nataci贸n y una tabla barrenadora pueden ser 煤tiles pero no son necesarios) y comenzar nadando una vuelta, hacia abajo y hacia atr谩s a lo largo de la piscina, sin detenerse. Por lo general, las personas nadan estilo libre cuando hacen ejercicio porque es el m谩s eficiente, pero se puede ir cambiando si se tiene una fuerte preferencia o se quiere algo de variedad.

La mayor铆a de las piscinas recreativas tienen 22 metros de largo, por lo que una vuelta son 45 metros, dos vueltas son 90 metros y as铆 sucesivamente. (Las piscinas ol铆mpicas son el doble de largas, mientras que las piscinas de casa var铆an, as铆 que aseg煤rese de conocer la longitud). Si una vuelta se siente f谩cil, hay que animarse a hacer dos con un breve descanso (de 10 a 20 segundos) entre ellas. Hay que aumentar gradualmente, aumentando el n煤mero de vueltas y disminuyendo la frecuencia de los descansos, pero no es importante no excederse el primer d铆a, no m谩s de 10 vueltas en total.

鈥淐uando se trata de nadar, se trata de consistencia, as铆 que se comienza desde donde est谩鈥, dijo Cullen Jones, cuatro veces medallista ol铆mpico que entrena a j贸venes en nataci贸n. 鈥淯no se debe asegurar de que lo que est谩 haciendo sea manejable. Tener la mentalidad de que eso se puede repetir al d铆a siguiente o dentro de dos d铆as鈥.

Nadar es uno de los mejores ejercicios para la salud porque entrena todo el cuerpo: trabaja brazos, piernas, el sistema cardiovascular y ejerce menos presi贸n sobre las articulaciones Shutterstock

Centrarse en la forma

Si la 煤ltima lecci贸n de nataci贸n fue en la escuela primaria, hay un par de consejos para tener en cuenta. Primero, desear que el cuerpo est茅 sobre el agua tanto como sea posible. La forma m谩s f谩cil de hacerlo es mantener la cabeza baja y mirar el fondo de la piscina.

鈥淪i levant谩s la cabeza y mir谩s la pared鈥, dijo Fares Ksebati, fundador y director ejecutivo de la aplicaci贸n de nataci贸n MySwimPro, 鈥渢us piernas se van a hundir y eso crear谩 mucha resistencia鈥.

La patada tambi茅n ayuda a mantener el equilibrio sobre el agua. De hecho, a menos que est茅 corriendo, patear es m谩s importante para la posici贸n del cuerpo que para la propulsi贸n. Se tiene que patear lo suficiente para mantener las caderas y piernas sobre el agua y no ser arrastrado hacia abajo. 鈥淓l mayor error que cometen los nadadores principiantes es patear demasiado鈥, dijo Ksebati. 鈥淟as piernas usan la mayor cantidad de sangre, as铆 que si pate谩s mucho, te cans谩s m谩s r谩pido鈥.

Si se trata de alguien que est谩 compitiendo, entonces este puede patear sus piernas a toda velocidad, como lo hizo Jones en la carrera de 50 metros estilo libre en los Juegos Ol铆mpicos de 2012. Pero cuando se nada para la resistencia o el estado f铆sico general, hay que imitar a alguien como la nadadora de fondo Katie Ledecky , cuyas piernas apenas hacen olas, para conservar energ铆a y concentrarse m谩s en el equilibrio y la alineaci贸n.

Otro error que cometen los principiantes es quedarse demasiado planos en el agua. En su lugar, es mejor mecerse sutilmente de un lado a otro. Cuando las yemas de los dedos toquen la superficie, se tiene que extender el brazo lo m谩s que se pueda mientras se gira ligeramente las caderas y los hombros. Tambi茅n se puede probar esto en tierra firme par谩ndose de puntillas con un brazo estirado sobre la cabeza. Si se mueve la cadera y el hombro hacia arriba y hacia adelante, probablemente se pueda alcanzar una altura de algunos cent铆metros. Luego hay que repetir eso en el agua.

鈥淪i es posible comenzar a rotar con los hombros y las caderas en cada brazada y alcanzar unos pocos cent铆metros m谩s, b谩sicamente se lograr谩 alargar la brazada y eso lo har谩 m谩s eficiente鈥, explic贸 el Ksebati.

Otra forma de aumentar la eficiencia es crear m谩s fuerza con cada brazada. A medida que se tira con el brazo hacia abajo a trav茅s del agua, hay que intentar que el antebrazo quede perpendicular al fondo de la piscina. Las yemas de los dedos deben estar ligeramente separadas, menos de un cent铆metro, para obtener la mayor potencia.

No hay que preocuparse por respirar en lados alternos si hay uno que se siente m谩s c贸modo que el otro. El objetivo es mantener un ritmo. 鈥淐ada vez que tu cara est谩 en el agua, est谩 exhalando鈥, dijo Lepinski. 鈥淐ada vez que sub铆s, hac茅s una inhalaci贸n agradable y mesurada鈥.

Entrar en intervalos

Una vez que se hayan logrado ocho vueltas f谩cilmente, se puede probar con hacer un poco de entrenamiento con intervalos. Para los nadadores serios, los entrenamientos est谩n estructurados como entrenamiento con pesas, divididos en series en lugar de durar 30 minutos seguidos.

Para hacer esto, hay que comprender una f贸rmula de intervalo utilizada en casi todos los entrenamientos de nataci贸n. Los intervalos generalmente se describen con dos n煤meros: 1) el n煤mero de repeticiones y 2) la distancia en metros de cada repetici贸n como un m煤ltiplo de 22 (la longitud de la piscina). Los descansos cortos se incorporan despu茅s de cada repetici贸n. Por ejemplo, un 2x45 significa nadar 45 metros (hacia abajo y hacia atr谩s), tomar un descanso de 10 segundos y luego nadar otra vuelta. Para un 4x22, se nada la misma distancia, pero se debe hacer un descanso cada vez que se toca un lado. Un 1x90 significa nadar dos vueltas seguidas y descansar despu茅s. Los tres intervalos tienen un total de 90 metros, pero se nadan a diferentes velocidades.

Para muchos nadadores, el agua no es solo un lugar para hacer ejercicio, tambi茅n es un santuario Jeff Roberson - AP

La clave est谩 en adaptar los intervalos a los objetivos propuestos. Si se desea un entrenamiento de mayor intensidad, hay que nadar en intervalos m谩s cortos a un ritmo m谩s r谩pido. Si se quiere trabajar en la resistencia, se tiene que hacer distancias m谩s largas a un ritmo m谩s lento con menos descansos. Por ejemplo, un 4x22 normalmente se nadar铆a en un sprint, mientras que un 1x90 suele ser un intervalo m谩s lento centrado en la resistencia.

鈥淪i nad谩s al mismo ritmo todos los d铆as鈥, dijo Lepinski, 鈥渘o vas a obtener tantos beneficios鈥. Por un lado, agreg贸, el entrenamiento a intervalos es m谩s divertido. 鈥淵 dos, simplemente desaf铆a a tu coraz贸n un poco mejor鈥.

Ksebati y Lepinski dijeron que un buen entrenamiento para principiantes o intermedios es de 900 a 1300 metros, o de 20 a 30 vueltas, lo que deber铆a llevar alrededor de media hora. Se comienza con un breve calentamiento, tal vez un 4x45 a un ritmo suave, para aumentar el ritmo card铆aco. Est谩 la posibilidad de mezclar diferentes brazadas, haciendo pecho o espalda en lugar de estilo libre para tener un poco de variedad. Luego se hace un 4x22 usando una tabla para activar tus piernas.

Luego viene la serie principal, o la mayor parte del entrenamiento. Si se est谩 trabajando en la velocidad, puede hacerse 8x45 (ocho vueltas con un descanso despu茅s de cada una) a un ritmo r谩pido. Si el objetivo es aumentar la resistencia, intente hacer como si fuera una escalera a ritmo moderado, ascendiendo y luego descendiendo la duraci贸n de los intervalos: 1x45, 1x90, 1x182, 1x90, 1x45.

Por 煤ltimo viene la vuelta a la calma, otros 4x45 de nataci贸n a ritmo relajado. Ac谩 es indispensable tomar un descanso m谩s largo (uno o dos minutos) entre el calentamiento, la serie principal y el enfriamiento.

Es un poco confuso al principio, pero una vez que se aprende la jerga, ya se hace m谩s f谩cil seguir casi cualquier entrenamiento de nataci贸n. Incluso, si tiene en mente una meta por la cual trabajar, aplicaciones como MySwimPro brindan planes de entrenamiento personalizados, o se puede consultar en clubes o gimnasios locales que practiquen el deporte.

Sobre todo, no hay que dejar de disfrutar del proceso. Para muchos nadadores, el agua no es solo un lugar para hacer ejercicio, tambi茅n es un santuario. 鈥淓s dif铆cil estar pensando en el estr茅s del mundo cuando est谩s pensando en, 鈥樎緾u谩ndo ser谩 mi pr贸ximo aliento? 驴D贸nde est谩 el final de la piscina? 驴En qu茅 plat贸 estoy?鈥欌, dijo Lepinski. 鈥淐uando nos sumergimos bajo el agua, el mundo desaparece鈥.

Por Dana G Smith.