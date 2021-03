The Crown: quiénes interpretarán a Isabel, Lady Di y otros miembros de la realeza en la nueva temporada

Mientras los actuales miembros de la nobleza británica parecen empeñados en generar material para nuevas e inéditas temporadas de The Crown, Peter Morgan, su creador, está ahora concentrado en la producción de la quinta temporada, que mostrará la vida de los royals durante los años 90: la polémica entrevista de Diana Spencer con Martin Bashir, el divorcio con Carlos, su muerte y las de la princesa Margaret y la reina madre, además de los 50 años de matrimonio de los reyes.

La nueva temporada, que comenzará a filmarse alrededor del próximo junio -por lo que no se verá hasta avanzado el 2022-, no solo contará una nueva parte de la historia, sino que todo el elenco se renovará para acompañar las edades del clan familiar más controvertido del planeta. Aquí, los actores que interpretarán el paso del tiempo de los personajes reales con todo el sentido de la palabra.

Reina Isabel II

Imelda Staunton

La tercera edad de Isabel será interpretada por la experimentada actriz Imelda Staunton, bien conocida por los más jóvenes después de haber encarnado a una de las villanas -Dolores Umbridge- en la saga de Harry Potter. Tal como lo hicieron las dos actrices anteriores, que participaron a lo largo de dos temporadas consecutivas, así también lo hará Imelda en la quinta y en la sexta, donde se espera que la ficción alcance al presente.

Princesa Margaret

Lesley Manville Archivo

Lesley Manville, una conocida y prestigiosa actriz británica, se sumará a la troupe de The Crown en sus próximas temporadas. Así le dará continuidad al excelente trabajo que hicieron sus antecesoras: Vanessa Kirby –que fue una Margaret joven e inocente- y Helena Bonham-Carter, que sacó a relucir toda la vivacidad, ironía y astucia de la princesa rebelde e incomprendida.

Príncipe Felipe

Jonathan Pryce AP

Jonathan Pryce reemplazará a Tobías Menzies en el papel del duque de Edimburgo. El actor es conocido por su participación en Game of Thrones, la ficción de HBO donde interpretó al High Sparrow. También es conocido por su actuación como el papa Francisco en la película de Netflix The Two Popes.

Lady Di

Elizabeth Debicki

Después de haber ganado un Globo de Oro por su impecable interpretación de Lady Di, Emma Corrin solo aparecerá en una única temporada debido a que su juventud no encaja con la de su personaje. Será la actriz Elizabeth Debicki la responsable de darle vida a los momentos más cruciales y dolorosos de la vida de Diana.

Príncipe Carlos

Dominic West Archivo

Todavía no está confirmado su papel, pero lo más probable es que sea Dominic West quien reemplace a Josh O’Connor en el trabajo de interpretar al príncipe Carlos, en su versión más infeliz de los años 90. El actor es conocido por su protagónico en la aclamada serie The Wire y también en The Affair.

William y Harry

Se estima que los hijos de Diana y Carlos también tendrán pequeñas apariciones en la quinta temporada, aunque todavía nada está confirmado: ni siquiera se sabe de un fichaje de niños para sus posibles escenas.

LA NACION