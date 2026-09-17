Tiene 22 años y una condición genética, pero se convirtió en personal trainer y escribió un libro: “Quiero que todos se sientan incluidos”

Aubry Alldredge, de 22 años, encontró en el ejercicio una actividad que disfruta desde hace años y que ahora también forma parte de su desarrollo profesional. La joven de Kaysville, Utah, obtuvo la certificación como instructora de UpBeat Barre, dio su primera clase y logró un hito por su condición genética.

Aubry Alldredge, la primera personal trainer de UpBeat Barre con síndrome de Down

Según informó KSL, Alldredge es la primera persona con síndrome de Down en convertirse en instructora certificada de UpBeat Barre. Durante los últimos años había asistido a clases en VASA Fitness, donde también practicó zumba, danza, HIGH Fitness, UpBeat Pilates y SilverSneakers.

Aubry Alldredge, junto a su entrenadora Jane Johnson, durante una de las clases de UpBeat Barre en las que se preparó para convertirse en instructora certificada Instagram @alldredge.aubry

La modalidad combina entrenamiento cardiovascular, fuerza, pilates y yoga. Para Alldredge, las clases también fueron una oportunidad para llevar a cabo una de las actividades que más disfruta: estar frente a otras personas y aprender las coreografías.

“Me encanta estar en el escenario. Amo hacer ejercicio. Me gusta usar mi micrófono y decir cada indicación”, contó a KSL.

Su primera experiencia como instructora ocurrió recientemente, cuando estuvo al frente de una sesión para más de 60 personas. Durante la clase recorrió el salón, realizó indicaciones y motivó a los participantes.

“Me encanta conocer gente y coleccionar amigos. Quiero ayudar a que todos se sientan incluidos”, afirmó.

La entrenadora de Alldredge destacó sus cualidades para ser personal trainer

Jane Johnson, instructora y copropietaria de UpBeat Barre, conoce a Alldredge desde hace años y durante un largo tiempo observó su facilidad para aprender las coreografías.

“Aubry puede aprender coreografías muy rápido y las retiene”, explicó Johnson a KSL. También señaló que conoce las letras de las canciones y puede seguirlas mientras realiza los ejercicios.

Aubry Alldredge aparece dando una clase de UpBeat Barre y motivando a los participantes durante su debut como instructora

En algunas clases, según la entrenadora, Alldredge incluso se daba vuelta para enseñar los movimientos a otros participantes porque ya conocía la coreografía.

Johnson también destacó su desempeño frente al grupo y su capacidad para generar cercanía con quienes participan de las sesiones. “Tiene un conjunto de habilidades realmente excelente como instructora, además de una presencia escénica increíble, y hace que todos se sientan vistos”, afirmó.

Después de su debut, Alldredge publicó un video en Instagram en el que enseñó los pasos, recorrió el salón y chocó las manos con los participantes.

El ejercicio y los libros como actividades clave de la personal trainer

El próximo objetivo es que Alldredge pueda convertirse en instructora oficial del gimnasio de Kaysville. Johnson explicó que el equipo trabaja para concretar esa posibilidad.

Aubry Alldredge y uno de sus alumnos después de una jornada de entrenamiento en Utah Instagram @alldredge.aubry

“Encontrar maneras de ser inclusivos ha sido una de nuestras misiones”, señaló la entrenadora. Alldredge también contó que disfruta caminar con sus perros y que esa actividad inspiró otro de sus proyectos. Junto con sus hermanas, escribió el libro infantil I Have a Six Pack (Tengo un six pack).

El título hace referencia a los seis perros de la familia, con los que la joven comparte distintas actividades. Según explicó su madre, Cindy Alldredge, a KSL, busca transmitir un mensaje positivo sobre las personas con síndrome de Down y, al mismo tiempo, promover la adopción de animales.