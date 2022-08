Tiene 23 años, estudió modelaje y arrasa en las redes como la “agrobarbie” que trabaja en el campo

Florencia Arroyo tiene 23 años y un propósito: mostrar cómo se trabaja en el campo y acercar a la juventud, pero sobre todo a las mujeres, al mundo que la apasiona. Por eso se inventó un personaje que combina las dos cosas que ama, su vida rural y la moda.

Así fue como nació el concepto de “agrobarbie”, la fusión de su día a día de campo con su repentino gusto por la estética, algo que adquirió gracias a un curso de modelaje al que asistió en 2016 y que le cambió la cosmovisión para siempre. “Yo toda la vida fui de campo”, dice la Florencia en diálogo con LA NACION. “Es más, tenía el concepto de que la mujer de campo no podía andar arreglada. Por eso quiero romper esos estereotipos, porque yo los pensaba”, agrega.

Florencia Arroyo, "la agrobarbie" que es furor en TikTok

Con más de 160.000 seguidores en TikTok, y más de 115.000 en Instagram, la joven oriunda de Santiago Temple, un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba, logró construir una gran comunidad virtual con la que interactúa a diario a través de fotos, videos graciosos e historias sobre su vida rural. Por eso se la puede ver arriba de un tractor o rodeada de vacas y caballos, pero siempre con su estilo intacto.

La “agrobarbie” sostiene que quiere derribar aquellos mitos que dicen que una mujer de campo no puede tener las uñas pintadas, que no usa vestido, polleras, tacos altos, y que siempre tiene que andar de bombacha de campo, alpargatas y boina. “Cuando hice el curso de modelaje me abrió totalmente la cabeza, es hermoso el mundo de la moda, tanto como el que yo conocía, que era el campo. Empecé a aprender a combinar la ropa, a caminar con tacos, y ya me empezó a gustar más la moda”, comenta Florencia. Y recuerda: “Una vez, una persona me dijo: ‘Te parecés a la Barbie del campo”. Y me resonó ese nombre. ¿Cómo podría hacer de eso mi propia marca? Así surgió lo de ‘agrobarbie’”.

"Me decían que me hacía la famosa, la importante", dijo Florencia Arroyo sobre las críticas que recibía en las redes sociales (Foto: Instagram @florarroyok)

“Eso no quiere decir que una Barbie defina a una mujer, ni que las mujeres tengan que parecerse a las Barbies, ni nada por el estilo”, aclara Florencia y argumenta: “Nos inculcaron que la Barbie representa la belleza de la mujer, pero eso no quiere decir que todas las mujeres tengamos que parecernos a una muñeca. No quiere decir que si no tenés el cuerpo 90-60-90 no está bien, me parece que todas las mujeres somos hermosas. Si hablamos de un modelo de mujer, es la mujer del campo argentino, una mujer trabajadora, sincera, solidaria, humilde, ese sí es un modelo de mujer a seguir”, asegura.

Cuando empezó a grabar los primeros videos para las redes sociales, las críticas no tardaron en llegar. “Pueblo chico, infierno grande.... Me decían que me hacía la famosa, la importante. Le llegaban comentarios a mi familia, a mi hermano le daban vergüenza mis videos”, recuerda la joven. A partir de su gran repercusión, comenzaron a entrevistarla desde diferentes medios, y los comentarios negativos la sorprendieron.

“Me empezaron a decir oligarca, que explotaba a los empleados, que los tenía en negro, que solo iba al campo bien vestida a sacarme fotos para hacerme famosa, que era una nenita de papá que todo me lo daban. La gente habla sin saber, ninguno de esos comentarios son ciertos”, asevera Florencia. “Critican mucho al campo y no puedo entender por qué. Gracias al campo, el país tiene un buen ingreso. La materia prima viene de ahí. Sin el campo me parece que el país no podría salir adelante”, reflexiona.

Por fortuna, también recibe comentarios positivos de gente que le pide que siga para adelante con lo suyo y que no se base en las críticas. Mujeres que le escriben diciéndole cuánto la admiran y agradeciéndole por representarlas.

“Una vez, una persona me dijo: ‘te parecés a la Barbie del campo”, y me resonó ese nombre", recordó Florencia en diálogo con LA NACION (Foto: Instagram @florarroyok)

Como parte de la generación centennial, Florencia siente que los más jóvenes están muy alejados del campo, incluso aquellos que nacieron allí. “Hay muchos jóvenes que se alejan y no apuestan en el campo, creen que es un trabajo que es solo para hombres y que las mujeres no lo pueden hacer, más aún si han nacido en la ciudad. La juventud no se acerca al campo, no sabe cómo se trabaja, cómo se produce. Justamente por eso quiero mostrar en mis redes lo que realmente es el campo”, sostiene la “agrobarbie”. Y suma: “Muchos tienen la mentalidad de que el gringo de campo tiene mucha plata y no hace absolutamente nada. Y la verdad que no es así, es increíble cómo se trabaja”.

“Desde mi realidad, muestro cómo se trabaja en el campo y trato de acercar a la juventud y a las mujeres", dice Florencia Arroyo (Foto: Instagram @florarroyok)

Su objetivo, dice Florencia, es aprovechar el alto impacto que tienen las redes sociales mostrar esa cara que no se conoce del mundo en el que nació. “Desde mi realidad, muestro cómo se trabaja en el campo y trato de acercar a la juventud y a las mujeres, de decirles que también podemos ser femeninas y trabajar en el campo, tratar de inculcar eso”.

Y agrega: “¿Qué mejor que poner de moda el trabajo? Algo que tanta falta hace. Eso también me llama mucho la atención, la cantidad de mensajes que me llegan por día pidiéndome trabajo. Teniendo un país tan rico, habiendo tantas personas sin trabajo, eso me pone muy triste”.