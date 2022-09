Kate Moss rompió el silencio tras las duras acusaciones contra la mansión de PlayBoy: “Era muy divertido”

La romántica y lujosa imagen de la mansión Playboy y de Hugh Hefner se empezó a deteriorar, luego de que varias exconejitas develaran los oscuros secretos de la casa en Los Ángeles. Tras las declaraciones de Holly Madison y Bridget Marquardt, que tacharon de “horrible” su experiencia con el magnate, Kate Moss salió en su defensa.

La modelo británica Kate Moss salió en defensa de la mansión de Playboy, de 29 habitaciones, y elogió las “encantadoras vibraciones familiares” que destacaban en la época en la que vivían las siete “novias” de Hefner. “Él me caía realmente muy bien. Fui a su casa y estaba con sus hijos y algunas de sus conejitas. Una de ellas me hizo un recorrido por la vivienda. También conocí a su secretaria, que estuvo con él durante 70 años. Eran una institución encantadora”, expresó.

Y apuntó: “Me gustó mucho No tenía nada de sórdido o asqueroso. Era algo realmente divertido”, según consigno el diario británico Daily Mail.

Kate Moss posó para Playboy en el 60 aniversario de la revista. Instagram: mertalas

En 2013, Moss apareció en un artículo de Playboy de 18 páginas por su 60 aniversario, en los días previos a su 40 cumpleaños. La modelo fue fotografiada por Mert Alas y Marcus Piggott, en la casa de Holmby Hills (Los Ángeles) y apareció en la portada. Hefner falleció en 2017, a los 91 años.

“Era muy miserable”

Dos exconejitas de la mansión, Bridget Marquardt y Holly Madison, revelaron días atrás las “horribles” experiencias que vivieron al lado de Hefner. Ambas fueron nombradas como “novias oficiales” del empresario y relataron los abusos que sufrieron en las décadas de 1990 y 2000.

“Siempre supe que la situación estaba muy lejos de ser normal, pero era capaz de justificar el mal comportamiento de Hef y su maltrato hacia mí”, expresó Madison, en una entrevista en el programa de YouTube Juici Scoop, con Heather McDonald. Y advirtió: Los primeros dos años luego de irme solo recordaba las cosas positivas, pero más adelante solo podía ver una sonrisa falsa en mi cara en las fotos de aquella época. Era muy miserable”.

Las dos modelos relataron que había televisores que emitían pornografía todo el tiempo y que Hefner se negaba a usar preservativo durante las relaciones sexuales. “El consumo de quaalude [medicamento sedante e hipnótico] estaba a la orden del día entre todas las chicas. Yo no recuerdo muchas cosas porque siempre bebíamos para poder afrontar las relaciones constantes”, dijo Bridget.

Bridget Marquardt y Holly Madison revelaron su experiencia en la mansión Playboy. Youtube: Juicy Scoop

En 2001, Madison fue nombrada “novia oficial” de Hefner y mantuvo ese “título” durante 7 años. La joven advirtió que no podía tener privacidad, a pesar de pedirle en varias ocasiones al magnate que le cediera otro cuarto. “Siempre tuve que compartir habitación con él. Me eligió porque yo era la única a la que le gustaba quedarse en casa, ir a cenas y ver películas antiguas. Nadie quería ser la novia principal porque saben que tenés que compartir habitación. Estás bajo la lupa todo el tiempo y no podés salir y hacer tus cosas”, expresó.

Además, afirmó que se sintió presionada: “Estaba condicionada a pedir ciertas cosas, porque Hef siempre se enojaba y me hacía llorar”.