Un youtuber argentino mostró al detalle un supermercado en Ecuador: “Esto no existe en mi país”

Un youtuber argentino que se encuentra de visita en Ecuador subió un video a sus redes sociales en el que mostró una serie de productos que se venden en los supermercados de aquella nación y que raramente pueden encontrarse en los comercios de nuestro país. Al realizar la recorrida por las góndolas y los productos de ese local de Guayaquil, el joven, conocido como QPA, sentenció: “Esto no existe en mi país”.

Hugo QPA es el nombre de este youtuber que, según informa su perfil de Instagram, tiene una actividad que comparte con sus seguidores: viajar buscando “la belleza y la alegría en cada rincón de mi amada Latinoamérica”. En ese sentido, en estos días, el joven que tiene un canal de YouTube con su nombre ‘artístico’ visitó un gran supermercado de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador.

Allí, el muchacho grabó un video donde básicamente se dedicó a exhibir los productos que se pueden ver y comprar entre las góndolas de aquel país y que no se consiguen en la Argentina.

“Vamos a visitar un supermercado ecuatoriano por primera vez”, dice QPA mientras se dirige a ese comercio. “Vinimos a un supermercado muy enorme y en principio, les digo que acá no se dice ‘changuito’, se dice ‘cochecito’”, señaló, al indicar la primera diferencia que encontró en el universo de los megamercados, entre la Argentina y Ecuador.

Las bananas verdes se venden a granel en el supermercado de Guayaquil que visitó QPA y se utilizan mucho en la gastronomía de Ecuador Captura YouTube / qpa

“Vamos a hacer las compras de un argentino en Ecuador”, dijo el joven en otro momento del video, y lo primero que mostró, que a su criterio era diferente a lo que se ofrezca aquí en la Argentina, fue una serie de parrillas y chulengos. “Las parrillas ecuatorianas -dijo-. Bastante lujo. Bastante caras. A US$300 ($41.000 al oficial y $85.500 al blue). Acá, la carne ecuatoriana es bastante buena. Fuimos a una parrilla y es bastante rica la carne”.

Más adelante, en su recorrido por los pasillos del supermercado, QPA enfocó con su cámara algo que no se consigue en los supermercados de la Argentina: ramos de rosas multicolores. “El país de las flores. Ecuador es el principal exportador de rosas del mundo”, aseguró, frente a la inmensidad de flores que tenía por delante.

Diferente también a lo que se ve en nuestras góndolas son las bananas totalmente verdes, que se venden “a granel” y a un precio bastante barato, y es un producto que, según QPA, los ecuatorianos utilizan en muchas de sus comidas.

Otra mercadería que le llamó la atención al youtuber fue la que encontró a acercarse a otra góndola. “Esto me sorprende muchísimo. Muchos productos farmacéuticos, que si bien no son remedios per sé, son de venta libre y me llama la atención que haya tantos en el supermercado”, señaló. En efecto, en la imagen se veían varias estanterías con todo tipo de productos que en la Argentina se consiguen en farmacias: complejos vitamínicos, jarabes, antialérgicos y mercaderías similares.

Otra cosa que sorprendió a QPA fue un recipiente muy grande de mayonesa. “Hubiera pensado que era un tarro de pintura, pero es mayonesa. Y bueno, pintás tu casa con mayonesa”, bromeó, mientras exhibía un verdadero balde de ese producto a base de limón.

Luego, en una góndola de alimentos, encontró un paquete de “humitas preparadas” listas para comer y otros productos alimenticios locales y señaló: “Esto en la Argentina no existe”. De hecho, ese fue el título que el youtuber argentino le puso al video que subió a la plataforma.

Finalmente, mientras circulaba por un pasillo cuyas góndolas estaban repletas de neumáticos de autos, QPA aseguró: “También en el supermercado venden ruedas de auto. Nunca había visto un supermercado en el que vendieran ruedas. ¡Qué no venden en este supermercado!”, cerró.

Más allá de las cosas particulares que venden en Ecuador y no en la Argentina en los supermercados, el joven mostró también algunos productos que en este lado del mundo son bastante conocidos. Así, QPA halló entre los productos ofrecidos en ese mercado alfajores de una reconocida marca argentina a US$1,59 cada uno (casi $450 al blue) y también golosinas de nuestro país, de una marca surgida en Córdoba que se convirtió en una empresa multinacional.

Parece un tarro de pintura, pero es mayonesa; una de las curiosidades que el youtuber QPA encontró en un supermercado de Guayaquil, en Ecuador Captura youtube QPA

Sobre el final del video, Hugo QPA se retiró del supermercado con su propia compra, mientras mostraba con su cámara las características del barrio del Guayaquil en el que se encontraba, un lugar al que definió como “una zona pelucona (coqueta y adinerada) de la ciudad”.