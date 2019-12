Adelma Méndez tiene 80 años y terminó la primaria como abanderada.

"A pesar de mis años avanzados quise terminar la escuela", cuenta esta madre de 7 hijos, abuela de 25 nietos y bisabuela de 18 niños, que se convirtió en un modelo a seguir para los más chicos de la casa como también para aquellos que sienten que todo es demasiado tarde.

Adelma Méndez, sus 80 años, decidió finalizar la escuela primaria y mostrarle a su familia, y al mundo, que vale la pena el esfuerzo.

Adelma cursó en la escuela nocturna de 19 a 22 hs y recibió el diploma junto a su familia.

Emocionada, la mujer oriunda del interior de Salta reveló que el camino para finalizar los estudios no fue fácil. "Lo que más me costó fue lengua, por tener que volver a estudiar las reglas ortográfica", confesó. Sin embargo, con orgullo contó que el esfuerzo y la voluntad fueron indispensables " Tuve la oportunidad y lo hice. ¿Cómo no lo iba a hacer" , dijo en diálogo con La20 FM.

Adelma Méndez quería poder ayudar a sus nietos con las tareas, lo cual se dificultaba por los cortos estudios que había alcanzado en su infancia. "Apenas había terminado quinto grado, en mi vida me dediqué a criar a mis hijos y nietos", comentó. Entonces, cursó durante las noches en la Iglesia dela ciudad de Orán y llegó a ser la abanderada con el promedio más alto del aula satelital Núcleo 1.

Más que nada lo hice para incentivar a mis nietos. Para que vean que se puede