Tips de cuarentena: cómo cortarnos el pelo en casa sin hacer desastres

La cuarentena no es momento de innovar, pero sí podés mantener tu corte o flequillo con estos tips.

Casi todos tenemos alguna historia de aquella vez que, en un ataque de impaciencia, nos cortamos el pelo en casa durante la noche y terminamos con flequillos demasiado cortos o puntas desparejas, que resultaron en una visita de emergencia a la peluquería al día siguiente. Ahí aprendimos: cortar el pelo no es una tarea sencilla.

Pero no escarmentamos: como durante la cuarentena las peluquerías están cerradas, muchos estamos recurriendo a cortarnos el pelo nosotros mismos. ¿Qué dicen los profesionales y cuáles son sus recomendaciones para hacerlo lo mejor posible?

¿Es realmente necesario?

Hay una razón por la cual normalmente vamos a la peluquería: cortarse el pelo no es fácil, y los profesionales lo suelen hacer mejor. No solo tienen años de aprendizaje y experiencia, si no que además tienen las herramientas adecuadas y diversos productos que no tenemos en casa. Por eso, Marco Bustamante, peluquero y fundador de Supernova, recomienda que, antes de agarrar las tijeras, te preguntes si es absolutamente necesario.

"Hay muchas maneras de zafar un poquito más, usando gel, cera, mousse o más productos para modelar. Las mujeres pueden aprovechar para experimentar con peinados con ganchitos, hebillitas, colitas. A veces es solo un tema de cepillarse el pelo para atrás o llevar el flequillo hacia el costado", nos dice.

Una buena: para quienes están haciendo la cuarentena en casa, puede ser un gran momento para aprovechar a hacerse tratamientos de restauración. "Al estar menos expuesto al sol, el pelo se daña menos, y responde muy bien a la nutrición. Es el momento ideal para hacerse baños de crema o nutrir con gel de lino casero, y de dejar descansar el pelo del secador", recomienda Bustamante.

Pero si tenés puntas muy florecidas.

Tené en cuenta que las puntas florecidas aparecen tres o cuatro meses después del corte, por lo que si hace menos tiempo que fuiste a la peluquería, o si no te ves las puntas demasiado secas o abiertas, podés esperar un poco más. Pero si las ves muy dañadas, puede ser momento de cortar un poquito, porque no querés que se sigan partiendo.

¿Qué pasa si están florecidas y no las cortamos? Según Ale Lamensa, fundadora de Ale Lamensa Estudio, hay que sacar esas puntitas, porque cada vez el pelo se afina más. "Si no cortás las puntas muy florecidas, cuando vayas a la peluquería vas a tener que cortar más, porque el pelo queda finito", nos dice, "sobre todo en el caso del pelo fino, teñido o que tenga hecho un alisado u otro tratamiento, porque suele estar más debilitado y las puntas florecidas se generan más rápido".

¿Cómo las cortamos? "Empezá haciendo una raya al medio desde la frente a la nuca, y llevá un sector del pelo por delante del hombro. Cortá las puntas de a poquito, siempre poniendo la tijera vertical (no paralela al crecimiento del pelo), para achicar el margen de error, y cortá lo mínimo indispensable. Una vez que termines, pasá al otro lado", recomienda.

¿Qué tijeras conviene usar?

Para pasar el momento y cortarte las puntas o el flequillo, no hace falta que salgas a comprarte una tijera profesional. Eso sí: Bustamante advierte que las tijeras normales tienen menos mordiente, por lo que el resultado no sería el mismo.

De entre las que tenemos en casa, mejor optar por la de uñas que la de la cocina: "Esa tijera no te va a funcionar. No es lo suficientemente afilada, y el pelo se le va a escapar, resultando en largos desparejos y desprolijos", dice. Para combatir esto, probá la técnica que propone Lamensa, usando la tijerita en dirección vertical, y evitá intentar hacer cortes que requieran prolijidad extrema.

¿Pelo seco o mojado?

Técnicamente, no hay una respuesta correcta, ya que depende de tu preferencia personal, de las herramientas que tengas y del tipo de corte que te vayas a hacer.

Si no tenés tijeras profesionales, Bustamante recomienda hacerlo con el pelo mojado, porque así las tijeras comunes tienden a cortar un poquito mejor.

Lamensa, por su parte, propone cortarse con el pelo seco, para poder ir viendo exactamente cómo te va a quedar. "Si tenés el pelo mojado se va a estirar más, entonces cuando se seque podrías encontrarte con que está más corto de lo que pensabas, especialmente si tenés ondas o rulos".

Cambios rotundos, ¿sí o no?

Hacernos un flequillo nuevo o innovar con el color puede ser jugar con fuego, pero mantener el corte que ya tenés o recortar un flequillo es más fácil y menos riesgoso.

"Si estás aburrida y querés verte distinta, tampoco es tan terrible si te hacés un carré o te cortás un flequillo, porque a lo sumo te tardará un tiempo en acomodarse. No es permanente. El color sí es más difícil de recuperar, y no recomendaría innovar mucho", dice Lamensa.

Bustamante, por su parte, propone ejercitar la paciencia y no optar por cambios dramáticos por ahora."Un flequillo mal cortado va a tardar al menos dos meses en volver a estar largo, para poder cortarlo profesionalmente".