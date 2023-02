Top 10 de Netflix: conocé cuáles son las películas y series más vistas de los últimos días

escuchar

El gigante del streaming Netflix incorpora constantemente nuevos títulos para abastecer su cartilla de contenidos. En ese sentido, y para dejar constancia del éxito de sus producciones, el servicio reveló cuáles son aquellas películas y series que han acumulado millones de horas en visualización. Es así que, en la semana del 13 al 19 de febrero, la cinta Tu casa o la mía con Ashton Kutcher, el reality coreano Physical: 100 y la cuarta temporada de You, encabezan el ranking.

Sin embargo, estos no son los únicos proyectos que han logrado acaparar la atención de los suscriptores del gigante del streaming. Conoce aquí nuestro repaso por los lanzamientos más vistos en Netflix entre el lunes 13 y el domingo 19 de febrero a nivel global.

En estos días, la película Tu casa o la mía (Your Place or Mine en su idioma original) acumuló 53.8 millones de horas visualizadas y se posicionó en el primer lugar del Top 10 de películas en inglés más vistas a nivel global. En segundo puesto está 2 Guns, mientras que el tercero es ocupado por la cinta The Woman King, que tiene como protagonista a Viola Davis.

La comedia You People (Ustedes, en español), el film de animación Minions: The Rise of GRU; Mission: Impossible — Fallout; 47 Meters Down: Uncaged; True Spirit; Bloodshot con Vin Diesel y Jurassic World al lado de Chris Pratt son las que completan este importante ranking.

El ranking semanal de películas en Netflix

Por el lado de las series en inglés, la cuarta entrega del thriller You protagonizado por Penn Badgley con el papel de Joe Goldberg consiguió el primer lugar con 64 millones de horas de visualización por parte de los suscriptores del servicio de streaming. Mientras que Perfect Match, You: temporada 1, Red Rose y Merlina, son las siguientes en la lista.

El top 10 de Netflix a nivel mundial incluye también a las series Ginny & Georgia: temporada 2; Full Swing; Love Is Blind: parte 3 y, por último, las temporadas 2 y 3 de You, con Penn Badgley.

En el Top 10 global de Netflix entra en consideración las películas en idioma no inglés. Esta vez, la cinta “Squared Love All OVER Again”, con Adrianna Chlebicka y Mateusz Banasiuk, lidera el ranking al acumular 12.7 millones de horas visualizadas. Los filmes “All the Places”, “Unlocked”, “Re/Member”, “Cirkus " y “Viking Wolf " ocupan los siguientes puestos.

En la lista también figura “All Quiet on the Western Front”, la cinta alemana nominada a Mejor película internacional en los Premios Oscar 2023. “Thunivu”, “Infiesto” y “Narvik” completan el Top 10 de Netflix.

Nominadas al Oscar mejor película extranjera. Sin novedad en el frente (Alemania, Netflix) All Quiet on the Western Front

En relación a las series de habla no inglesa, el primer lugar está ocupado por el reality coreano de competencia física “Physical: 100″, al conquistar al público y acumular 45.4 millones de horas visualizadas. Por consiguiente, los puestos a continuación son ocupados por “Love to Hate You”, “The Law According to Lidia Poët”, “Crash Course in Romance” y “Mr. Queen”.

Los últimos lugares del Top 10 de Netflix en cuanto a series en no inglés están “In Love All OVER Again”, “True Beauty”, la tercera temporada de “La Reina del Sur”, la segunda parte de “Alchemy of Souls” y “Ganglands: temporada 2″.

