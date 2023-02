Drew Barrymore se sorprendió al ser “encarcelada” por el actor de You, Penn Badgley

escuchar

La emisión del miércoles de The Drew Barrymore Show fue bastante diferente a las que suele entregar su conductora. La popular actriz y empresaria, quien cumplió 48 años ese día, decidió realizar un programa especial de su exitoso talk show. Por lo tanto, varios famosos asistieron para sorprenderla y uno de los invitados logró generar un fuerte shock en ella .

Drew Barrymore contó que es la fanática número uno de You

El actor Penn Badgley, protagonista de la exitosa serie de Netflix, You, protagonizó un divertido sketch con Barrymore, quien ya ha manifestado en numerosas ocasiones ser “megafan” del thriller de Sera Gamble.

Penn Badgley sorprende a Drew Barrymore

El exGossip Girl apareció caracterizado como su personaje, el asesino serial Joe Goldberg, y comenzó a hablarle a Drew quien, como casi todas las víctimas de Joe, se encontraba encerrada en una celda de cristal con libros alrededor. “Te trajimos You a you (ti)”, le dijo su compañero en el ciclo, Ross Matthews .

En ese momento hizo su ingreso a escena Badgley, ante la sorpresa de Barrymore, quien se encontraba con los ojos cubiertos por un antifaz. “ Se supone que no debería estar pasando esto, no deberías querer esto ”, le expresó el actor en personaje. “¡Me conocés tan bien!”, le respondió Drew, a quien el protagonista de la ficción le hizo un regalo con motivo de su cumpleaños: una remera sucia y con manchas rojas, en otro claro guiño a la sangrienta serie.

Cómo volvió la cuarta temporada de You

La primera parte de la cuarta temporada de You se puede ver por Netflix Netflix

El adictivo thriller de Sera Gamble y Joe Berlanti estrenó este mes en Netflix la primera parte de su cuarta temporada, y en los cinco episodios se notó la necesidad de concebir nuevas subtramas que no forman parte de la saga de novelas en la que se basa la ficción, aquellas que fueron creadas por la autora Caroline Kepnes. En su regreso al servicio de streaming (la segunda parte se estrenará el 9 de marzo en la plataforma), nos reencontramos con el protagonista en un ecosistema diferente. Atención: spoilers a continuación.

You volvió a Netflix con cinco episodios Netflix

Luego de asesinar a su esposa, Love (Victoria Pedretti) y de dejar a su hijo atrás en los suburbios de la apócrifa ciudad californiana de Madre Linda, Joe reaparece acosando, una vez más, a una mujer con la que se obsesionó en la temporada previa, la bibliotecaria y pintora Marienne (Tati Gabrielle). Al escuchar que ella se fue a vivir a París, Joe se instala allí con el objetivo de encontrarla y retomar ese ciclo enfermizo que viene poniendo en marcha desde la primera entrega con Guinevere Beck (Elizabeth Lail) en Nueva York.

Es decir, utilizar el ciberacoso para “conocer” a una mujer, conquistarla con su carisma, manipularla y, cuando ella note que algo no está bien, terminar con su vida. A diferencia de otras protagonistas femeninas de la ficción, Marienne consigue escapar del hostigamiento y armar una nueva vida en otro lugar, lo que despierta el resentimiento de Joe, quien no descansará hasta dar con su paradero. De todos modos, esta narrativa es secundaria en esta vuelta de You, que presenta flamantes personajes.

El camaleónico protagonista ahora tiene otra identidad: Jonathan Moore, profesor de literatura de una prestigiosa universidad de Londres en la que intenta camuflarse. En el primer capítulo, “Joe se toma vacaciones”, vemos cómo Goldberg busca “descansar” de su modus operandi y dejar atrás el femicidio de Love (entre otros), al tiempo que se adentra en un universo que, en otras épocas, hubiese sido ideal para sus intereses. Joe creció amando los libros, aunque su pasión por la palabra esté ligada a los traumas que padeció con una figura déspota que lo torturó en sus años formativos. Si bien intenta no establecer vínculos con ninguna mujer (ni tampoco hacer amigos en ese contexto elitista en el que se mueve), no tardará en verse inmerso en un murder mystery con el que la serie hace varios guiños a la obra de Agatha Christie.

Joe está de vuelta, pero en Londres Netflix

Luego de que un colega de la universidad lo invita a una fiesta, se presentan a los personajes de esta temporada, que se vuelven indistinguibles unos de otros ya que la mayoría son mostrados como jóvenes ricos que vienen de la aristocracia, muchos de ellos con aspiraciones políticas, y otros que se aburren con tanto dinero. Cuando uno de ellos es asesinado, el responsable intenta culpar a Joe, quien emprenderá la búsqueda del responsable.

En diálogo con LA NACION a propósito del estreno de la tercera temporada, Badgley destacaba el punto más atractivo de You: “Me gusta que se aprecien los elementos cómicos de la historia, yo particularmente me divierto más con la comedia negra porque es seca y oscura”, le manifestaba el actor a este medio.

LA NACION