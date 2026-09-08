Toshiya Sato, chef japonés sobre el sushi: “Si le ponés salsa de soja al arroz, te queda demasiado salado”

Toshiya Sato es un chef japonés conocido en Instagram por enseñar cómo se cocinan los platos tradicionales de su país, al igual que explica cómo deben comerse. En uno de sus videos recientes, mostró el error más común que cometen las personas al comer sushi y describió cómo tiene que realizarse.

En el clip, el experto indica que no se debe mojar el arroz directamente en la salsa de soja porque la absorbe en exceso y se vuelve muy salado. En su lugar, se debe dar vuelta al sushi para mojar únicamente el pescado.

El arroz del sushi no debe mojarse en la salsa de soja (Fuente: Instagram/@ tonissushi)

También remarcó que no se debe colocar el jengibre encima del sushi ni comerlo al mismo tiempo. De tal modo, el jengibre se consume entre piezas a modo de limpiador de paladar.

“No comas así el sushi. Si le ponés salsa de soja al arroz... ¡no! Te queda demasiado salado. En vez de eso, mojá la parte del pescado en la salsa de soja y comelo. Así es como se come el sushi, ¿entendés?“, empezó en su video Sato.

El jengibre no debe ponerse arriba del sushi (Fuente: Instagram/@ tonissushi)

Y añadió: “Los japoneses no comemos así: no le pongas el jengibre arriba al sushi. No. El jengibre se come después de comer la pieza, antes de pasar a la siguiente. Así funciona como limpiador de paladar. Tampoco chorrees la salsa por arriba del pescado; mojalo apenas y comelo”.

De esta manera, el chef con más de 63.000 seguidores graficó el paso a paso para comer sushi con el propósito de que se pueda aprovechar y degustar bien cada ingrediente.