La villa de EE.UU. donde los residentes analizan abandonarla para siempre o reconstruirse
La comunidad de Kipnuk debió evacuar la zona por los impactos de un tifón y no puede volver; la aldea sufre las consecuencias del cambio climático
- 3 minutos de lectura'
Un sitio en Alaska, Estados Unidos, se encuentra en peligro por las condiciones que trajo el cambio climático. A partir del aumento de la temperatura y el descongelamiento del permafrost, la comunidad de Kipnuk se encuentra especialmente vulnerable ante cada fenómeno. Recientemente, los remanentes de un tifón obligaron a la población a evacuar a Anchorage, la ciudad más grande del estado.
Kipnuk, la comunidad de Alaska cada vez más vulnerable
The New York Times contó la historia de Maggie y Jamie Paul, dos residentes de Kipnuk que debieron abandonar su hogar ante los remanentes del tifón. Ambas fueron evacuadas a Anchorage.
La curiosidad es que presentan visiones distintas sobre qué depara el futuro. Maggie, de 64 años, quiere esperar por la reconstrucción del lugar, que puede tomar mucho tiempo. La mujer recuerda otros tiempos de la comunidad y tiene el deseo de volver a su vida allí.
Por su parte, Jamie, de 38, está más acostumbrada a los problemas que tuvo Kipnuk durante el último tiempo. Por las condiciones del cambio climático, la localidad se volvió mucho más vulnerable a sufrir por tormentas y otros fenómenos.
Particularmente, los últimos meses fueron muy duros para la comunidad de esta zona en Alaska. Una serie de inundaciones generó que el pueblo no tenga otra opción que rearmarse desde cero.
En esa situación, muchos residentes se debaten entre si prefieren volver a su hogar y enfrentar esas condiciones o formar una nueva vida en otro lugar más estable, pero lejos de sus tradiciones y cultura.
Las condiciones climáticas de Kipnuk
Según el portal comunitario Sault Tribe Guardian, la aldea está construida sobre permafrost, un tipo de capa de suelo congelado y compuesta de tierra, rocas y sedimentos unidos por el hielo. El problema es que el cambio climático genera que se descongele y afecta notoriamente la rutina de la comunidad.
El descongelamiento del permafrost da lugar al aumento del nivel del agua y la desestabilización de las orillas de río. Esto trae como resultado múltiples inundaciones y erosión y deja vulnerable a la población de Kipnuk.
En octubre, el tifón Halong, un ciclón tropical que afectó al Pacífico, azotó el oeste de Alaska con fuertes ráfagas de viento y sus remanentes causaron la evacuación de la población. Hasta el momento, las condiciones no son seguras para que los residentes vuelvan.
La ayuda del gobierno de EE.UU. a Kipnuk que detuvo Trump
En enero de este año, Kipnuk obtuvo un reconocimiento de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y debía recibir US$20 millones para realizar obras contra la erosión a lo largo de un tramo de la orilla del río que alberga infraestructura crítica de la comunidad.
Sin embargo, en marzo, pocos días después de poner a disposición los fondos federales, la administración Trump decidió congelarlos. Para mayo, se confirmó que la EPA no entregaría dinero a esta causa.
La decisión causó una demanda y el proceso judicial continúa abierto. Mientras tanto, el cálculo es que la reconstrucción para que Kipnuk vuelva a ser habitable tardaría al menos 18 meses.
Otras noticias de Agenda EEUU
Navidad en la arena. En California: este es el sitio donde se puede patinar sobre hielo a pie de playa
No es Tesla: esta es la mejor marca para comprar un auto en 2026, según un nuevo análisis El Top 10.
Nuevos comienzos. Así es el ritual de Júpiter para atraer buena fortuna y propiciar los viajes en 2026
- 1
Todas las leyes migratorias firmadas por JB Pritzker en Illinois en 2025
- 2
Trump lanza una nueva amenaza a Maduro y escala la tensión con un ataque en el Pacífico
- 3
El duro mensaje de la esposa de Bruce Willis antes de Navidad por el avance de la enfermedad del actor en California
- 4
Malas noticias para los guatemaltecos: consulado de California revela qué días estará cerrado en diciembre 2025