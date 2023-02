Trabajaban en una panadería y su jefa les hizo un insólito planteo: “¿Para qué estan usando...?”

escuchar

Las redes sociales se convirtieron en la vía de reclamos y reproches por excelencia. Los usuarios se expresan sin tapujos ni reparos contra aquellas situaciones y personas que les generan malestar e incluso en varias oportunidades abren debates y se vuelven virales. Esto mismo fue lo que ocurrió en los últimos días con una usuaria de Twitter que hizo público el reclamo de su exjefa, quien cuestionó a sus empleadas por un insólito motivo: tomar agua. Subió una captura de la conversación y causó indignación.

“Encontré esta joyita de cuando trabajaba en la panadería con hornos a 200°. Mi exjefa, la más empática”, escribió la usuaria de Twitter @Florona_. Mientras revisaba la galería se topó con la particular conversación de WhatsApp y no dudó en compartirla. No obstante, el nombre y la foto de perfil de la persona en cuestión estaban tapados.

Una usuaria de Twitter expuso el reclamo que hizo su exjefa (Foto: Twitter @Florona_)

“Hola Lu. Consulta, ¿para qué están usando el agua, además de para tomarla?”, cuestionó la mujer. Sorprendida por el planteo y con un dejo de indignación, ella le respondió: “¿Cómo para qué? Para tomar”. No obstante, la primera no se quedó conforme con esto y la cuestionó, en otras palabras, por beber agua.

“Pero, ¿puede ser que usen un bidón por semana? Y tengo semana de febrero con dos bidones”, acusó la jefa. Cabe destacar que, de acuerdo a lo que comentó la dueña del posteo, trabajaban expuestas a altas temperaturas y la conversación se habría dado durante la temporada de verano.

“Generalmente, usamos uno por semana. Hubo una semana que hizo mucho calor y usamos uno y medio”, le dijo la trabajadora. Cuando su jefa le informó que recibió la boleta del agua, ella volvió a explicarle detalladamente la situación. “El bidón trae 12 litros, es menos de un litro por persona, por día”.

Una usuaria de Twitter expuso como su jefa cuestionaba cuanta agua tomaban en el trabajo (Foto: Twitter @Florona_)

Ese mensaje es el último que se mostró en la captura de pantalla que tomó Lu y se lo envió a Florci, quien hizo pública la conversación en las redes sociales, e incluso despejó dudas de los usuarios: “Para los que preguntan ya hace casi dos años que Lu (mi compañera) y yo nos fuimos de ese lugar. En este sentido, agregó: “Ambas somos felices en laburos dónde nos dejan tomar el agua que queremos”.

El posteo superó los 80 mil Me Gusta y varias personas se pronunciaron respecto a la prueba que dejaba en evidencia que la jefa controlaba la cantidad de agua que tomaban sus empleadas, quienes trabajaban expuestas a altas temperaturas. “Suerte que tenes agua envasada. Trabajé 25 años en consultorios privados y decían ‘¿para qué quieren agua en bidón?’ Ni para los pacientes puso dispensar y era pleno Recoleta”, fue uno de los comentarios en el posteo.

Por su parte, la dueña del tuit viral le respondió: “Jajaja es que el agua del lugar salía naranja del sarro que había. Por eso nos puso el dispenser”. Esto causó sorpresa e incluso alguien la consultó “con qué agua amasaban la masa”, puesto que trabajaban en una panadería. Ella explicó que los panificados se preparaban en otro lado y en el local solo los horneaban.

Asimismo, otros también expusieron las particulares situaciones que tuvieron en sus ambientes laborales: ”Donde yo estoy trabajo está la regla ‘no escrita’ de no sentarse a comer. Es decir, no tenemos permitido almorzar o cenar en ningún turno. Buscamos momentos entre actividades para picar algo, tomar mate...”; “Mi ex jefa hasta el día de hoy les cobra lo que se vence, les descuenta por uso de celular, por hablar entre compañeros, por hablar mucho con los clientes y demorar, si faltas un día te descuentan cinco lucas y puedo nombrar mil cosas más”.

