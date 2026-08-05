Tres señales para saber si un hombre ya no tiene interés en su relación de pareja

Los cambios en una relación no siempre llegan acompañados de una conversación definitiva. En ocasiones, el distanciamiento comienza de manera gradual y se hace visible en comportamientos cotidianos como menos iniciativa, conversaciones más breves o una menor disposición para compartir tiempo juntos.

La psicóloga Silvia Severino ha señalado algunas de estas conductas en una publicación sobre las señales que pueden aparecer cuando un hombre ya no se siente feliz dentro de su relación. Según la especialista, no se trata únicamente de lo que una persona dice, sino también de la manera en que participa en la vida cotidiana de su pareja.

Una de las primeras señales puede aparecer en la organización de planes. Si antes existía interés por buscar lugares, hacer reservas o proponer actividades para compartir y, de manera sostenida, esa iniciativa desaparece, puede haber un cambio en la manera de involucrarse en la relación.

Según una especialista, no se trata únicamente de lo que una persona dice, sino también de la manera en que participa en la vida cotidiana de su pareja

Severino lo resume así: “Un hombre que ya no es feliz en su relación no tiene interés en organizar planes, hacer reservas o invitarte a hacer cosas”. La falta de iniciativa también puede manifestarse cuando los encuentros solo ocurren si la otra persona los propone o los organiza.

Otro cambio importante está relacionado con la comunicación emocional. Una persona que antes expresaba lo que pensaba, compartía sus preocupaciones o incluso discutía para intentar resolver un problema puede comenzar a guardar silencio y dejar de involucrarse en las conversaciones importantes.

Ese comportamiento no necesariamente significa que haya desaparecido el amor de un momento para otro. Sin embargo, cuando se mantiene en el tiempo y aparece junto con otros cambios, puede reflejar una desconexión emocional o una menor disposición a trabajar en la relación.

También puede desaparecer el interés por construir proyectos compartidos. Dejar de conversar sobre planes futuros, evitar compromisos o priorizar de forma constante otras actividades puede convertirse en otra muestra de que la relación ya no ocupa el mismo lugar que antes.

Otro cambio importante está relacionado con la comunicación emocional. Una persona que antes expresaba lo que pensaba, compartía sus preocupaciones o incluso discutía para intentar resolver un problema puede comenzar a guardar silencio y dejar de involucrarse en las conversaciones importantes Shutterstock

La pérdida de interés puede hacerse evidente en aspectos aparentemente pequeños. Olvidar de manera reiterada fechas importantes o cosas que la pareja había contado puede ser percibido como un simple descuido, pero también puede estar relacionado con una menor atención hacia la vida del otro.

A esto puede sumarse una actitud defensiva. Según Severino, cuando una persona ya no está bien dentro de la relación, determinados comentarios o situaciones pueden ser interpretados como ataques y generar respuestas defensivas incluso ante asuntos cotidianos.

La cercanía física y emocional constituye otra señal relevante. La reducción de abrazos, besos, caricias o muestras espontáneas de afecto puede coincidir con un distanciamiento más amplio. En estos casos, pueden aparecer explicaciones relacionadas con el cansancio, el trabajo o las obligaciones diarias.

La comunicación también puede volverse más fría. Responder de manera breve, mostrar poca curiosidad por el día de la pareja o dejar de preguntar por sus sentimientos son comportamientos que, cuando se vuelven habituales, evidencian una menor reciprocidad.

La cercanía física y emocional constituye otra señal relevante. La reducción de abrazos, besos, caricias o muestras espontáneas de afecto puede coincidir con un distanciamiento más amplio FreePik

No obstante, ninguna de estas señales permite concluir por sí sola que un hombre haya perdido el interés. El cansancio, el estrés, los problemas personales y otras circunstancias pueden modificar temporalmente la forma de relacionarse. Lo importante es observar si existe un cambio persistente y si varias de estas conductas aparecen al mismo tiempo.

Ante un deterioro de la comunicación o un distanciamiento que la pareja no consigue resolver, hablar de manera abierta sobre lo que está ocurriendo puede ser un primer paso. Cuando las dificultades persisten, recurrir a acompañamiento psicológico o terapia de pareja puede ayudar a comprender el conflicto y buscar alternativas para ambas partes.

Por María Paula Lozano Moreno