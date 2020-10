Señorita Heart Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de octubre de 2020 • 23:30

¿Qué pasa con el amor en cuarentena? Eso es lo que me vengo preguntando en estos días, y tamaña curiosidad me llevó a contactar a algunas de las parejas que me contaron su historia.

Algunas historias llamaron tanto la atención que es imposible olvidarlas. Un flechazo, o un enamorarse poco a poco, historias tan fantásticas que mas de un lector ha dudado de su credibilidad.

La historia de Agustín y Anika

La primera vez que se vieron, Agustín se encontraba en la cocina de un hostel de Buenos Aires. Estaba preparando su cena e insultando en voz alta, porque le habían robado sus huevos.

"¿Por qué te quejás tanto? ¿Qué pasó?", le preguntó Anika al entrar, con una sonrisa magnética y en buen inglés.

Cupido estaba rondando por allí, y realizó su tarea. Sin embargo, los protagonistas de esta historia ¿atravesarían el tiempo juntos? ¿seguirían felices por siempre? El eterno compromiso quién puede saberlo, con conocer qué pasó con los cambios de vida durante esta pandemia me doy por satisfecha.

Y lo supe: prueba superada. Siguen juntos y me contestaron sumando estas fotos que los muestran felices.

Aunque Agustín no sabía bien inglés, recurrió a sus básicos conocimientos para conquistar a la alemana del hostel

Si no los recuerdan, en el mes de los enamorados te acercamos su historia que salió en febrero de 2018 y es la prueba de que el amor también requiere de un poco de creatividad para conocer a esa persona tan especial. Agustín, sin dudas lo fue.

Contamos su historia en febrero de 2018, hoy siguen juntos y felices

Se conocieron en un hostel y nunca más se separaron