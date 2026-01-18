El truco de la cebolla para sacar toda la grasa de la parrilla y dejarla lista para el próximo asado
Parrilleros expertos recomiendan pasar la mitad de una verdura puntual sobre los fierros calientes para remover la grasa; qué cuidados hay que tener
El ritual del asado, arraigado en la cultura argentina, culmina a menudo con la desafiante tarea de limpiar la parrilla. Muchos asadores son expertos en hacer buenas brasas o en lograr el punto justo de la carne, pero pocos son eficientes en dejar los fierros impecables. Los restos de grasa y carne quemada, difíciles de eliminar, no solo afectan el sabor para la próxima comida, sino que representan un riesgo real para la salud al generar bacterias y compuestos no deseados.
Ante este problema extendido, un truco insólito se viralizó en las redes sociales: usar una cebolla para limpiar los fierros. La técnica consiste en cortar una cebolla a la mitad y, con la parrilla aún caliente, frotarla directamente sobre los fierros. Se recomienda tomar la verdura con una pinza de cocina para evitar el riesgo de quemarse con las brasas.
Así, no hace falta un cepillo parrillero para limpiar bien la parrilla. La mejor forma que recomiendan los parrilleros es precalentando los fierros y frotando una cebolla cortada a la mitad. Esto nos ayuda a remover la grasa y tiene propiedades antibacterianas. Este método no solo afloja y elimina la grasa y comida adherida de manera efectiva. Además, el jugo de cebolla, al frotarse sobre la superficie caliente, libera compuestos antibacterianos.
Según el Journal of Food and Drug Analysis, las propiedades antibacterianas de la cebolla se deben a compuestos sulfurosos como el disulfuro de alilo, que inhiben el crecimiento bacteriano. Rompen su membrana celular y alteran su metabolismo. El calor de la parrilla potencia esta acción, desinfectando a fondo y facilitando la remoción de grasa. Es una solución natural y práctica que evita productos químicos o cepillos metálicos.
Hay que tener recaudos según la ciencia
El canal de YouTube “Ciencia y Cocina” realizó una serie de advertencias sobre este popular hábito. Aunque reconoce que la técnica “sí remueve restos de suciedad” de la parrilla, también señaló que “puede afectar negativamente” el producto final. La cebolla deja “restos sólidos y sus jugos, que son altos en azúcares y aminoácidos”. Con el calor, estos “se caramelizan y luego se queman”, dejando un “sabor quemado en los alimentos” futuros.
Como alternativa, el experto recomendó usar papel aluminio para obtener un resultado aún mejor. Sugirió enrollarlo formando un bloque y pasarlo sobre la parrilla caliente, así el material “se adapta mejor a la forma” de los fierros y permite remover toda la suciedad que quedó atrapada.
Después, aconsejó pasar un papel húmedo “varias veces hasta notar que sale limpio y listo para usar y hacer tus alimentos”. El canal concluyó: “Recuerda, esta es una recomendación. La cebolla es una tradición y es tu decisión usarla. La ciencia informa. Espero que hayas aprendido”.
Así, la ciencia ofrece una perspectiva diferente y valiosa a una práctica arraigada. Para el próximo asado que tengas con tu familia o amigos, ya sabés cuál es la mejor técnica para limpiar la parrilla y evitar que los restos de carne o grasa arruinen el producto final.
