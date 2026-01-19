Tiene 22, es campeona argentina de oratoria y sueña con representar al país: “Del otro lado del miedo”

Con una personalidad más bien tímida, vivía sumergida en los libros hasta que un día descubrió que tenía voz

PARA LA NACION Carina Durn Escuchar Nota

La primera vez que Pilar Urbina habló frente a un público le tembló hasta la voz, le sudaban las manos, y apenas pronunció su primera palabra se dio cuenta de que ya estaba colorada, lo que provocó en ella más vergüenza aún: solo quería que ese momento terminara. Aquel día tenía 17 años, y atravesada por el temor, lejos estaba de imaginar que apenas cinco años después sería galardonada con el título de Campeona Nacional de Oratoria.

“Las mejores cosas están del otro lado del miedo”, asegura hoy la joven de 22 años al recordar sus primeros pasos dentro de un universo donde la palabra cobra dimensiones poderosas.

A los 17, Pilar habló por primera vez frente a una gran audiencia. @pilarurbina_

Un pueblito sin mucho para hacer y el descubrimiento de una llave mágica: “Comencé a decir lo que pensaba”

Pilar creció cerca de las sierras, en Saavedra, un pueblito al sur de la provincia de Buenos Aires. Su infancia fue linda, en el marco de un rincón de Argentina seguro y tranquilo. Se sentía libre y pasaba mucho tiempo con sus abuelos maternos y sus abuelos del corazón, que la querían como a una nieta.

Cuando la primera infancia quedó atrás, en ella emergió una etapa de exploración de identidad a través de un sinfín de actividades: comenzó clases de piano y guitarra, a bailar tango, iba a clases de pintura, a hockey y a los 10 años empezó con sus clases de inglés: “No había mucho para hacer pero lo que había lo hacía, siempre fui de hacer muchas cosas a la vez”, cuenta.

Durante su infancia, Pilar se sentía libre, pasaba mucho tiempo con sus abuelos maternos y sus abuelos del corazón, que la querían como a una nieta.

A los 11 se presentó ante ella un mundo mágico, la lectura, que trajo consigo una llave que le abriría poco a poco varios portales hacia ese `algo´ diferencial que estaba buscando. Se transformó en una lectora voraz, un pasatiempo que congeniaba muy bien con su personalidad más bien hacia adentro y que duró hasta los 16, una edad en la que vivió un punto de inflexión que transformó todo.

“Sucedió que me uní a el centro de estudiantes y comencé a involucrarme en toma de decisiones e iniciativas”, revela Pilar. “Comencé a decir lo que pensaba y discutir con el director si era necesario, siempre desde el respeto pero con una posición tomada”.

Destapar las pasiones y ayudar en ese camino a los demás: “Descubrí que mi voz tiene valor”

Fue a los 17 años, que Pilar atravesó otro punto de inflexión cuando conoció a la Cámara Internacional Junior (JCI), una organización que busca desarrollar y formar líderes para un mundo cambiante, que actualmente tiene presencia en más de 110 países y funciona como la red principal de jóvenes líderes.

Con convicción pero algunos miedos, decidió ingresar en una capacitación para participar de forma virtual en una competencia de debate. Este suceso trajo una revelación: ese era su lugar para crecer, y cuando al año siguiente se mudó a Bahía Blanca, no dudó en sumarse a la organización. En paralelo, aquel mismo año, Pilar ganó un concurso de literatura y comenzó a escribir sin parar: “Conocí un mundo que me empezaba a gustar y conectar conmigo misma, fue así que me eligieron para dar el discurso de fin de año. Esa fue la primera vez que me paraba frente a muchas personas, con un papel, muchos nervios y abriendo mi corazón”.

Pilar halló comunidad en la Cámara Internacional Junior (JCI), una organización que busca desarrollar y formar líderes para un mundo cambiante, que actualmente tiene presencia en más de 110 países y funciona como la red principal de jóvenes líderes. @pilarurbina_

Tras superar su primer discurso con ese miedo que parecía abarcarlo todo, surgió un interrogante lógico, inevitable: ¿para qué exponerse a semejante situación, donde las manos sudan y la cara se enrojece de vergüenza?

“Tras ese discurso llegaron más oportunidades de pararme frente al público y descubrí que aquello que me daba temor me encantaba. Fue así que comencé a dar formación en oratoria y debate, y con la práctica el miedo desapareció, se transformó en pasión por enseñar, por transmitir, por ver a otros romper esa zona de confort, romper ese miedo a expresarse”, afirma Pilar.

“Siempre fui amante de las palabras y escribo desde los 16”, continúa. “Cuando tenía 18 comencé un taller de escritura creativa y en paralelo comencé a dar formación en oratoria. Combiné esas dos pasiones, las palabras y la voz. Descubrí que mi voz tiene valor, que puedo dejar un mensaje en otro y que ese mensaje tiene el potencial para inspirar y cambiar algo en su vida por pequeño que sea”.

Disciplina, estudio y práctica para ser campeona: ”Nunca se van a ir los nervios”

La práctica hace al maestro, suele decir Pilar, que en su camino para brillar como oradora siempre aplicó mucha disciplina y horas de entrenamiento, que conllevan estudio y práctica. Su entrenamiento, por otro lado, se lleva muy bien con su carrera, Abogacía, que estudia en la Universidad Nacional del Sur. En sus últimos dos años su secreto fue la constancia, un ingrediente que le permitió, en paralelo, dictar talleres, competir en debates, dar ponencias de derecho, participar en competencias de litigación penal, entre otros eventos que la expusieron al ojo ajeno y a la crítica: “Hay un poco de eso también, es parte del entrenamiento aprender a exponerse ante un otro, a abrirse y crecer en conjunto”, reflexiona.

Pilar es estudiante de Abogacía en la Universidad Nacional del Sur.

“La confianza es el pilar fundamental pero, como mencioné antes, el entrenamiento es lo que nos va a dar la confianza. Saber que nadie sabe qué es lo que vas a decir y que cuando estés ahí sos la persona que tiene el control, nadie más. Estar presentes y disfrutar esos momentos que se dan una vez en la vida. Creo que el mayor desafío es animarse, muchas personas no dan el paso por vergüenza o comodidad, o incluso miedo al fracaso pero las mejores cosas están del otro lado de ese miedo, entender que nunca se van a ir los nervios pero que estamos preparados para darle pelea y disfrutar ese momento frente al público”, continúa Pilar, quien en noviembre de 2025 alcanzó un nuevo punto de inflexión al participar de la competencia nacional de oratoria de la JCI Argentina, en representación de Bahía Blanca.

La moción fue acerca de la educación del liderazgo y su importancia para transformar un país. Finalmente, Pilar, entre los participantes del país, salió galardonada como la campeona nacional.

Pilar Urbina, galardonada con el título de Campeona Nacional de Oratoria. @pilarurbina_

Un sueño internacional al alcance de la mano y un ejemplo argentino: “Cuando buscás el mensaje dentro tuyo y disfrutás de lo que haces nada puede salir mal”

Hace pocas semanas, la joven campeona argentina de oratoria fue invitada a representar al país ante el mundo en la competición internacional que se llevará a cabo en Antigua y Barbuda. El sueño de representar a la Argentina está cerca. Falta poco para mayo de 2026, y para Pilar, la cuenta regresiva está atravesada por mucho esfuerzo personal y también financiero. Por ello, entre trabajo, entrenamiento y estudio, ella se encuentra asimismo recaudando fondos para hacer posible esta representación.

Pilar ya se puede imaginar el público frente a ella. Los nervios de pararse en un escenario estarán presentes, pero la confianza en el esfuerzo y la preparación lo convertirán en adrenalina por querer mostrar a otros aquello que se preparó con tanta disciplina y que anhela compartir con el mundo: “El tema que tocará en la competencia de Antigua a nivel América no lo sabré hasta una semana antes de la competición”, revela.

para Pilar, la cuenta regresiva está atravesada por mucho esfuerzo personal y también financiero. Por ello, entre trabajo, entrenamiento y estudio, ella se encuentra asimismo recaudando fondos para hacer posible esta representación. (Contacto: pilarurbinaa@gmail.com) @pilarurbina_

“En la oratoria encontré un propósito, que es comunicar, entender que mi voz tiene valor, que puede inspirar y cambiar realidades. Me enseñó que cuando buscás el mensaje dentro tuyo y disfrutás de lo que haces nada puede salir mal”, concluye.