El plan que la rompe en Playa Grande: música y bienestar frente al mar

Hay días de verano que lo tienen todo: sol pleno, mar calmo, música flotando en el aire y gente que baja a la playa sin apuro, lista para disfrutar. Este verano, ese mood tiene dirección clara: Playa Grande, donde Dove Beach Club desembarca para convertirse en el nuevo punto de encuentro de la temporada en Mar del Plata.

Hasta el 31 de enero, de martes a domingos de 13 a 19, la bajada de Playa Grande se transforma en un espacio donde el cuidado personal y el disfrute bajo el sol son protagonistas. Con acceso libre (por orden de llegada y sujeto a capacidad), el Dove Beach Club propone una experiencia pensada para todos, ideal para cortar el día de playa con actividades que conectan cuerpo, piel y energía veraniega.

Se pueden conocer y probar los productos de la marca.

El escenario acompaña: reposeras, sombrillas, música que marca el pulso de la tarde y una vibra relajada que invita a quedarse. Entre el sonido del mar y el calor del sol, el parador ofrece clases de yoga, pilates y zumba, además de clases especiales dictadas por influencers, que suman movimiento y buena onda al ritual playero. También hay espacios de relax y pruebas de producto, pensados para bajar un cambio y conectar con el cuidado personal sin dejar de disfrutar.

La alianza entre Dove y Aperol hace foco en el disfrute.

Un match que celebra el disfrute

La gran novedad de esta edición es la alianza entre Dove y Aperol, un encuentro natural entre dos marcas que comparten una misma filosofía: disfrutar a tu manera. La propuesta suma el espíritu de celebración de Aperol, que está presente en el Beach Club con premios exclusivos pensados para potenciar esos momentos de alegría frente al mar, cuando el día empieza a caer y el plan se estira un poco más.

Invitadas de lujo e influencers pasaron a conocer el Dove Beach Club.

Los hits de la temporada

Dentro de esta experiencia, Dove presenta las innovaciones que van a marcar tendencia este verano. Por un lado, Dove UV Repair & Glow, la nueva línea capilar que repara y protege el pelo del daño causado por los rayos UV, ideal para quienes viven el verano entre el mar, la pileta y el sol intenso. Por otro, los Nuevos Óleos Sérums Corporales, con sensorialidad única y rápida absorción, que dejan la piel visiblemente reparada y luminosa. El aliado perfecto para lograr una piel glowy sin esfuerzo, incluso después de un día entero de playa.

Cande Vetrano musicalizó el evento de apertura.

Un lanzamiento con sabor a verano

La propuesta fue presentada oficialmente el sábado pasado en un evento exclusivo frente al mar, donde influencers y periodistas pudieron vivir en primera persona la

experiencia del Beach Club. Con un Aperol en mano, música marcando el ritmo de la tarde y un día de sol a pleno, los invitados recorrieron el espacio, probaron los productos de la marca y disfrutaron de un set musical a cargo de Cande Vetrano, que le puso sonido y mood a una jornada pensada para celebrar el cuidado y el disfrute sin reglas.

Un espacio para el disfrute y el autocuidado.

Con gente entrando y saliendo, música y movimiento constante, el Dove Beach Club se integra al paisaje de Playa Grande como un plan más del verano marplatense. Un espacio donde el bienestar no es una obligación, sino una invitación suave y disfrutable.

Este año, el mensaje es claro y se siente en el aire salado de la costa: el tema del verano es cuidarse con Dove y disfrutar con Aperol, a tu manera. Y si es con los pies en la arena y el sol acompañando, mejor.

