Valentino Garavani: la primer ministro de Italia y famosos de todo el mundo despiden a “el emperador” de la moda

“Valentino, el maestro indiscutible del estilo y la elegancia y el símbolo eterno de la alta moda italiana. Hoy, Italia pierde a una leyenda, pero su legado seguirá inspirando a generaciones. Gracias por todo”, escribió en X la primer ministro de Italia.

Valentino, maestro indiscusso di stile ed eleganza e simbolo eterno dell’alta moda italiana.

Oggi l’Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare generazioni. Grazie di tutto. pic.twitter.com/hN5afQFSnp — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 19, 2026

El mensaje de la Fundación

“Nuestro fundador, Valentino Garavani falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos. El velatorio se celebrará en Piazza Mignanelli 23 el miércoles 21 y el jueves 22 de enero, de 11:00 a 18:00. El funeral tendrá lugar el viernes 23 de enero en la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires, en Piazza della Repubblica 8, Roma, a las 11:00.

Junto a Emanuele Filiberto de Saboya

“Hoy es un día de gran tristeza. Nos ha dejado Valentino, un querido amigo, alguien a quien quise de verdad. Estoy profundamente conmocionado y entristecido. Con él, no solo ha fallecido un hombre extraordinario, sino un símbolo de lo mejor de Italia: el talento, la clase, la pasión y el genio”

"Nos ha dejado un querido amigo", escribió Emanuele Filiberto de Saboya

El mundo de la moda lo recuerda

Corazones rotos de Pierpaolo Piccioli, el diseñador que continuó su legado en la maison Valentino

La reacción de la modelo Helena Chirstensen

