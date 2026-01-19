LA NACION

Valentino Garavani: la primer ministro de Italia y famosos de todo el mundo despiden a “el emperador” de la moda

En Roma, falleció hoy el diseñador italiano Valentino Garavani

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Para LA NACIONPaula Ikeda
Valentino Garavani, al cierre del desfile de Alta Costura 2007-2008, el último con una colección de invierno
Valentino Garavani, al cierre del desfile de Alta Costura 2007-2008, el último con una colección de inviernoGetty Images

“Valentino, el maestro indiscutible del estilo y la elegancia y el símbolo eterno de la alta moda italiana. Hoy, Italia pierde a una leyenda, pero su legado seguirá inspirando a generaciones. Gracias por todo”, escribió en X la primer ministro de Italia.

El mensaje de la Fundación

“Nuestro fundador, Valentino Garavani falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos. El velatorio se celebrará en Piazza Mignanelli 23 el miércoles 21 y el jueves 22 de enero, de 11:00 a 18:00. El funeral tendrá lugar el viernes 23 de enero en la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires, en Piazza della Repubblica 8, Roma, a las 11:00.

Junto a Emanuele Filiberto de Saboya
Junto a Emanuele Filiberto de Saboya

“Hoy es un día de gran tristeza. Nos ha dejado Valentino, un querido amigo, alguien a quien quise de verdad. Estoy profundamente conmocionado y entristecido. Con él, no solo ha fallecido un hombre extraordinario, sino un símbolo de lo mejor de Italia: el talento, la clase, la pasión y el genio”

"Nos ha dejado un querido amigo", escribió Emanuele Filiberto de Saboya
"Nos ha dejado un querido amigo", escribió Emanuele Filiberto de Saboya

El mundo de la moda lo recuerda

Corazones rotos de Pierpaolo Piccioli, el diseñador que continuó su legado en la maison Valentino
Corazones rotos de Pierpaolo Piccioli, el diseñador que continuó su legado en la maison Valentino
La reacción de la modelo Helena Chirstensen
La reacción de la modelo Helena Chirstensen

Noticia en desarrollo...

Por Paula Ikeda
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Lifestyle
  1. Tiene 22, es campeona argentina de oratoria y sueña con representar al país
    1

    Tiene 22, es campeona argentina de oratoria y sueña con representar al país: “Del otro lado del miedo”

  2. Tres rituales para aprovechar la energía de la Luna nueva que llega hoy
    2

    Primera Luna nueva del 2026: los tres rituales recomendados para darle la bienvenida

  3. El motivo por el que recomiendan limpiar la entrada de las casas con vinagre
    3

    El motivo por el que recomiendan limpiar la entrada de las casas con vinagre

  4. El truco de la cebolla para sacar la grasa de la parrilla y dejarla lista
    4

    El truco de la cebolla para sacar toda la grasa de la parrilla y dejarla lista para el próximo asado

Cargando banners ...