Un 30 de enero, The Beatles hacía su último y legendario recital

30 de enero de 2020 • 12:51

El mediodía del 30 de enero de 1969 transcurría con normalidad en el barrio londinense de Mayfair. Los transeúntes, en su mayoría, estaban ocupados en dirigirse a almorzar, hasta que la rutina diaria se quebró con los sonidos que venían desde arriba del edificio ubicado en la calle Savile Row 3. Nadie hubiera imaginado que era The Beatles, que realizaba el último recital de su historia.

El escenario elegido fue la terraza del edificio donde funcionaba Apple Records, la compañía discográfica de los Fab Four. El recital fue su última presentación en vivo; luego anunciarían su separación el 10 de abril de 1970.

Entre las canciones de aquella jornada mítica sonaron: "Get Back", "Don't Let Me Down", "I've Got a Feeling", "One After 909" y "Dig a Pony". Los cuatro integrantes de la banda pop por excelencia estuvieron acompañados por el tecladista Billy Preston; uno de los que también recibió el mote de "quinto Beatle".

Los integrantes de The Beatles no salieron ilesos de las tensiones que se provocaron de su disco conocido como The White Álbum (El álbum blanco). Desde entonces, se preveía un final inminente. En ese contexto, comenzaron a contemplar la idea de un recital para despedirse.

Entre los posibles escenarios aparecieron las pirámides de Egipto, el buque transatlántico Queen Elizabeth II o la idea de Yoko, quien sugirió un recital en directo en un estadio completamente vacío.

Cuatro días antes del mítico show tomaron la decisión y eligieron la terraza del edificio donde funcionaban las oficinas de su discográfica. Además, instalaron una cámara en la zona de recepción de Apple, detrás de una ventana para que nadie pudiera verla. De esa forma, podrían captar las reacciones espontáneas de las personas que transitaban la zona.

De hecho, la filmación del recital se transformó en parte del documental titulado Let It Be, que se estrenó en 1970 y ganó un premio Oscar a Mejor banda sonora adaptada. Aquellas imágenes, además, formarán parte del documental que se estrenará el 15 de octubre próximo, dirigido por Peter Jackson. El trabajo quedará realizado en base a 55 horas de grabaciones inéditas durante enero de 1969. De hecho, se podrá ver la otra mitad de su concierto en la azotea de Apple.

Aquel 30 de enero de 1969, después de 42 minutos, los Beatles tuvieron que terminar abruptamente con el show: la policía lo interrumpió debido al ruido y el caos que generó el espectáculo en la calle. Las últimas palabras quedaron a cargo de John Lennon, quien -con su consabida ironía- dijo: "Me gustaría dar las gracias en nombre del grupo, y de mí mismo, y deseo que hayamos pasado la audición".