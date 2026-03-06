El Día de Santa María de la Providencia se conmemora cada 6 de marzo por la Iglesia Católica, una jornada dedicada a honrar la vida de una creyente que trabajó por el cuidado a la humanidad y valores cristianos. Este día celebra el sentido espiritual de la llamada Divina Providencia, que refiere a la presencia constante de Dios en la vida cotidiana de las personas. Es así que es considerada como patrona de las obras de caridad, de la ayuda misionera y de quienes confían en la voluntad divina.

Santa María de la Providencia: quién fue y qué oración rezar para pedir su ayuda

¿Quién fue Santa María de la Providencia?

María Eugenia Smet nació el 25 de marzo de 1825 en la ciudad de Lille, Francia, en el seno de una familia creyente, lo que la acercó a una formación religiosa y conexión espiritual desde temprana edad. Su fe se basaba en la completa confianza en la Divina Providencia. De esta manera, decidió dedicarse al servicio de los demás a través de la ayuda social. Se encargaba de dar alimentos a quienes no tenían, auxiliar a los necesitados y visitar a enfermos que no podían salir de su hogar. Se dedicó también al cuidado y mantenimiento de templos.

Con los años, comenzó a participar en retiros espirituales que la llevaron a la actividad misionera. Es así que reunió recursos económicos para estos viajes y animó a otros fieles a sumarse. A sus 27 años, realizó su voto y se mudó a París para, junto a otras jóvenes, fundar la congregación de las Auxiliadoras de las Almas del Purgatorio, institución en la cual obtuvo el nombre de Madre María de la Providencia.

En 1859, consiguió la aprobación oficial como constitución religiosa y un grupo de jóvenes profesó los compromisos de la nueva institución ante el Arzobispo de París. Esto inspiró a la fundación de nuevas casas creyentes en diferentes zonas de Francia. María de la Providencia promovió la labor misionera y gracias a su entusiasmo logró que fieles extiendan los límites de esta actividad, llegando hasta China. Estos viajes tenían dos pilares fundamentales: la asistencia social y la pastoral de la salud.

Los últimos años de Santa María de la Providencia se vieron afectados por su salud, a causa de un cáncer que padeció por años. Durante este tiempo, se dedicó a la oración y penitencia, hasta fallecer el 7 de febrero de 1871 en París.

Si bien es considerada y venerada como una santa, fue únicamente beatificada en 1957, por el Papa Pío XII. Para 2015, su congregación registró unas 545 religiosas y 110 comunidades presentes en Alemania, Austria, Bélgica, Camerún, Canadá, Chad, China, Colombia, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Hungría, India, Italia, Japón, México, Nicaragua, Reino Unido, Rumanía, Ruanda, Suiza y Taiwán.​

Oración a Santa María de la Providencia para pedir su ayuda

Santa María de la Providencia

fundadora, te ruego no dejes

hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde

y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos.

Ayúdame en mis dificultades

no permitas que caiga en pecado,

y alcánzame que sepa hacer de mi vida

mi mayor consuelo,

a la hora de la muerte,

para ser contigo eternamente feliz.

Amén.