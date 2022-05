“Rata coluda”. La contundente respuesta de un vecino a otro que le reclamó dinero que cayó en su patio

La relación entre los vecinos es tan variada como la cantidad de edificios que hay en una ciudad. Muchas veces, las cosas no están bien y se toman medidas insólitas, tal como ocurrió con el caso de estos dos inquilinos que decidieron hacer público su conflicto en las redes sociales.

Todo comenzó luego de que un vecino sacudiera su ropa en el balcón y varios billetes caigan el patio de abajo. En vez de tocar el timbre y pedirlos amablemente, decidió escribir un cartel y hacerlo público. “Inquilino del departamento 2D, por favor devolver el dinero que cayó en su patio hace 1 mes. Gracias”, rezaba el texto que compartió la usuaria @SidVina.

Sin quedarse callada, la persona aludida por el cartel le contestó: “Querido vecino, 3 cosas: 1) No se sacude nada sobre el patio de los otros vecinos; 2) Eran $5 (rata coluda); 3) Pretendés que te los alcance yo”, todo esto junto a un simpático dibujo de un pequeño roedor. Para concluir, un tercer vecino escribió: “Jajaja... Rata coluda. Atte: 2B”.

Me mude a España y me reclaman 5 pesetas. pic.twitter.com/DY4hKhgAM9 — Sid (@SidVina) April 10, 2022

El caso ocurrido en España se volvió viral rápidamente luego de la publicación en Twitter: llegó a más de 5000 retuits y 123 mil me gusta. “Es como Twitter en formato físico”, “me caes muy bien, persona que vive en el 2B”, y “rata coluda, el mejor insulto que haya escuchado en años”, fueron algunos de los comentarios destacados de la publicación.

El caso provocó que otros usuarios compartan sus carteles vecinales. “Quién es el guarro que escupe en el ascensor. Ya enganché a uno y se le fueron las ganas. A ver si te puedo enganchar a ti guarro/a. Grosero!! Cochino!!”, se lee en la carta. “En el que yo vivo miraron por las cámaras para ver si había sido yo la que había hecho una fiesta hasta las 7 de la mañana y lo único que vieron fue verme salir de pijama y en patas a buscar un delivery de pop para encerrarme a mirar una serie. Ni en cdp se metían tanto”, agregó otro.

Sus vecinos ingleses le pidieron que deje de tomar mate por una extraña razón y se hizo viral

Una insólita situación le ocurrió a Uriel De Simoni, un escritor argentino que se radicó en Inglaterra hace dos años y medio, cuando un vecino le pidió que deje de tomar mate en público. “Hola querido, ¿podrías dejar de beber drogas en público? Tenemos hijos y ahora ellos también quieren esa marihuana con bombilla. Saludos”, fue el mensaje que escribió una pareja que se encuentra en el edificio en donde vive, quienes relacionaron a la bebida con nada más ni nada menos que con cannabis.

La nota que se volvió viral. Fuente: Twitter

Lejos de ofenderse por el comentario, el joven le dejó una hilarante respuesta en la misma nota: “Perdón, amigo. Deciles a tu pareja e hijos que se sumen a la fiesta. Tenemos torta frita, chipacito y Don Satur. Saludos, el pibe Uri”. El hecho lo hizo público el propio Uriel en su cuenta de Twitter y la publicación se volvió viral inmediatamente. Hasta el momento, acumuló 63.2 mil Me gusta y 3 mil retuits. Con ese escenario, Uriel aportó más detalles del hecho en diálogo con LA NACION y reveló: “Me pasaron muchas situaciones parecidas, no es la primera vez”.

“Tal vez la más loca fue durante mi primera semana trabajando en Manchester. Caí con el tupper lleno de yerba y lo puse arriba del escritorio. El tipo que se me sienta al lado me dice: ‘Ahí son más o menos 300 libras, ¿no?’, le pregunté: ‘¿qué cosa?’ y me dice: ‘¿Es marihuana, no?’ Así mil situaciones más”.