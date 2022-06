Un albañil desapareció luego de tres días de trabajo y se justificó de manera repudiable

Amy es una chica inglesa que protagonizó una situación tan incómoda y repudiable con un hombre que fue a trabajar a su casa que decidió compartir la historia en redes para ayudar a otras mujeres.

Todo comenzó cuando pidió ayuda para realizar unos arreglos en su casa y le pasaron el contacto de un hombre que rápidamente aceptó el trabajo. Luego de tres días en los cuales esta persona trabajó sin levantar ningún tipo de sospecha en ella, simplemente dejó de ir. Muy intrigada por la repentina ausencia, se decidió contactar con el albañil que le dejó un mensaje que la consternó.

“Buenos días solo me preguntaba si todo estaba bien porque no tuve noticias tuyas. ¿Cuándo vas a volver?”, le consultó Amy. Pasaron varias horas hasta que finalmente el hombre le respondió. “No, no voy a volver. Si lo hago voy a querer llevarte a la cama. Por eso no voy a volver porque quiero hacerte cosas malas”, disparó el acosador.

El inquietante mensaje que recibió la mujer por parte del hombre que trabajaba en su casa.

Ante esto, la joven decidió compartir una captura del chat en un grupo de mujeres en Facebook. “Contraté a un albañil que me habían recomendado distintos conocidos. Vino a trabajar a mi casa durante tres días y después simplemente desapareció. No me avisó, no me llamó, ni me mandó mensajes de texto. Nada”, comenzó el relato. “Así que yo me decidí y le mandé un mensaje esta mañana para terminar con el tema y saber si volvería. Pero el me dijo todo esto”, señaló Amy.

“Además, solo le preparé una taza de té un par de veces, cuando yo tenía puesto mi pijama”, agregó para que rápidamente muchas usuarias le aclararen que ese no era motivo para justificar el violento comportamiento del hombre. “No importa lo que tenías puesto, esa forma de contestarte no está para nada bien”, le escribieron a la vez que le recomendaron denunciarlo para evitar futuros acosos de este tipo.

Un taxista denunció el acoso de una pasajera y el video se volvió viral

Un joven chofer de taxi, quien evidenció un caso de acoso hacia su persona, decidió compartir el video en TikTok. En el clip que rápidamente se volvió viral, el joven mostró cómo presuntamente una mujer a quien le estaba prestando el servicio lo acosó, abriendo así un debate sobre el tema. “Ya saben, si no te dejas acosar por una mujer sos un amargado”, escribió el usuario Rodrigo Peralta en el video.

En el clip se aprecia que la mujer que lo acosó iba en compañía de otras mujeres, quienes se burlaron de él por no responder al hostigamiento. En el video, se puede escuchar que la mujer lo cuestiona en diferentes ocasiones e incluso le pregunta sobre su orientación sexual. “No me vayas a empujar si yo no te voy a acosar, maricón”, dijo la mujer. “¿No te gustan las mujeres?”, preguntó.

“Sí me gustan, pero de cierto tipo”, respondió el chico. “No debes ser así, amargado”, reiteró la joven acosadora. A través de los comentarios del video, el tiktoker y taxista puso sobre la mesa el tema del acoso sexual contra los hombres.