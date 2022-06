El gran gesto de The Killers con un fan de 67 años que se cayó mientras hacía crowdsurfing en pleno show

The Killers detuvo un show en Manchester, Inglaterra, al ver a un jubilado de 67 años mientras hacía crowdsurfing para acercarse al escenario. La actitud del fanático llevó a la banda de rock norteamericana a detener el espectáculo y dedicarle unos minutos al hombre que había logrado una proeza a su edad, y en medio de la euforia del público.

Brandon Flowers, el vocalista de la banda, tuvo que parar el concierto mientras interpretaba su versión de “Shadowplay” de Joy División, en el Emirates Old Trafford. La insólita situación se dio el 11 de junio en medio de la gira de presentación de los más recientes álbumes de The Killers: Imploding the Mirage [2020] y Pressure Machine [2021], que se habían postergado por la pandemia de Covid-19.

Mientras cantaba, Flowers se percató de que entre el público había un hombre que hacía crowdsurfing. Es decir, que era elevado por los hinchas que lo ayudaban a llegar al escenario sin tener que atravesar costosamente la multitud. Mientras más se acercaba, más se elevaba la euforia del público. Pero, en una oportunidad el jubilado se cayó al suelo y se golpeó la cabeza, por lo que el vocalista interrumpió el espectáculo y bajó hasta la valla del escenario para saber si estaba bien y darle un fuerte abrazo.

“¿Quién dejó caer al tipo, ¿quién lo dejó caer? ¿Está bien? Cuidémoslo, está sangrando un poco su cabeza”, dijo el cantante. Acto seguido, se dispuso a bajar del escenario en medio del griterío de la gente. Una vez que estuvo a la altura del público, y siempre detrás de la valla, se encontró con que su fanático tiene 67 años y es jubilado. Además, explicó que el hombre le contó que “no estaba en peligro, sino que estaba pasando un momento increíble”.

“Estoy muy emocionado”, le dijo. “Billy -como lo bautizó- estaba tratando de hacer crowdsurfing… Le dije: ‘Billy, ¿qué estás haciendo?, ¿y saben lo que dijo? Dijo ‘me estoy divirtiendo’”, explicó el vocalista a los hinchas que lo escuchaban con atención. Finalmente, la banda continuó con el show mientras el hombre fue atendido por los paramédicos que se encontraban en el lugar.

Quién es “Billy”, el fanático de The Killers que hizo detener un show

Durante una entrevista con el programa This Morning, según cita Metro, Doug James, el verdadero nombre del fanático, recordó las sensaciones de aquel momento que quedarán en su memoria. “Cuando llegué al otro lado de las barreras, pensé que me iba a dar problemas, pensé ‘ay no, ahí me van a expulsar’”, indico sobre lo que pensó que le podía deparar al acercarse a la barrera de contención, que le impide al público acercarse al escenario.

Además, agradeció el gesto de Flowers, que se tomó unos minutos para bajar del escenario, interrumpió el espectáculo y se preocupó por saber cómo estaba. “Me doy vuelta y allí estaba él”, añadió sorprendido mientras intentaba describir las sensaciones de lo que había vivido en ese instante. El jubilado explicó que “no hay límite de edad para ser un amante del rock”, y que si tuviese que volver a repetir la experiencia lo haría sin ningún problema.