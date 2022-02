“El viajar es un placer”, cantaban los inolvidables payasos de la TV Gaby, Fofó y Miliki. Pero la frase no incluía a aquellos que tienen que trabajar mientras el resto disfruta de su viaje. Una azafata que decidió resguardar su identidad reveló los hábitos más desagradables que tienen algunos pasajeros en los vuelos.

Camuflada bajo el nombre de Unfiltered flight attendant (en inglés, Azafata de vuelo sin filtro) para no tener problemas con la compañía aérea en la que presta sus servicios, la trabajadora despotricó en las redes sociales contra el molesto pero desgraciadamente habitual comportamiento de los pasajeros en pleno viaje.

Una azafata reveló los hábitos más desagradables que tienen algunos pasajeros en los vuelos (Foto: Archivo)

Sin dudas, lo que más ira le provoca es que las personas se saquen los zapatos y se pongan a caminar por el avión como si se tratara de la habitación de su casa. De hecho, la mujer se animó a fotografiar a un pasajero en pleno paseo en medias mientras ingresaba al baño.

La trabajadora de la aerolínea publicó la foto a través de su cuenta de Twitter y escribió: “Esto es un gran NO NO. ¿Creés que el suelo del baño está limpio o, peor aún, creés que hay agua en el suelo del baño?”, se preguntó. “Para empezar, hablemos de la alfombra: NO ESTÁ LIMPIA”, remarcó la azafata y sumó algunos palabras en formato de hashtag para dejar bien en claro su postura: “asqueroso” y “eso en el suelo no es agua”. No hace falta explicar a qué otro líquido se estaba refiriendo la mujer.

Una de las publicaciones de la azafata anónima (Foto: Twitter)

La trabajadora anónima sumó otras quejas a través de Twitter, como que en plena pandemia de coronavirus, con restricciones aquí y allá y un sinfín de cancelaciones de vuelos por los aumentos de contagios, todavía exista gente que no sabe cómo utilizar el barbijo de manera adecuada. “Tienen que llevar la mascarilla correctamente en estos vuelos”, sostuvo la azafata y sumó un emoji de fastidio.

También detesta que los pasajeros no se sienten en sus respectivas butacas cuando el piloto del avión anuncia que va a haber turbulencias en el vuelo. “Si el capitán hace un anuncio para que los auxiliares de vuelo se sienten porque va a haber turbulencias, por qué caraj... te levantás”, escribió en un tuit y se preguntó: “¿Acaso todos ustedes no escuchan?”.

“Tienen que llevar la mascarilla correctamente en estos vuelos”, sostuvo la azafata anónima en las redes sociales (Foto: Twitter) Gentileza JetSmart

En otra publicación, remarcó que los auxiliares de vuelo no son empleados de los pasajeros, sino que su función es asistirlos durante el viaje, y se quejó de aquellos esperan con la valija a un lado para que las azafatas las acomoden en los compartimientos ubicados arriba de los asientos. “Un auxiliar de vuelo no está ahí para poner su maleta en el compartimento superior por usted. Nosotros le ‘ASISTIMOS’. Nuestro lema es que si lo empacas, lo apilas”, escribió la mujer.

Por último, apuntó contra aquellos que pese a haber pagado un vuelo en clase turista, insisten con pasarse al sector de primera o business. “Si compra un billete de clase turista para su vuelo, no intente sentarse en un asiento de categoría superior si no lo ha pagado. Eso es robar. Me importa una mier... si el asiento está vacío. No has pagado por él y no te vas a sentar ahí”, aseveró la azafata anónima.